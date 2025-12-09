José María Camarero, analista económico: “Si vamos a salir de casa por más de 2 horas hay que apagar la calefacción”

Montaje con José María Camarero, analista económico y una persona calentándose en un radiador (Imagen de archivo).

Desde el inicio del otoño España se ha visto sumida en constantes olas de frío que incluso han puesto algunas zonas del país en temperaturas bajo cero.

Con el inicio del invierno cada vez más cerca y con el precio de la electricidad y la calefacción en subida cabe preguntarse cómo huir de estas heladas temperaturas.

Por ello, José María Camarero, periodista y analista económico, aclaró en Las Mañanas Kiss los tres mitos para ahorrar dinero a la hora de poner la calefacción.

"Es mejor una estufa de gas"

El analista comenzó recalcando que uno de los grandes mitos existentes consiste en encender o apagar la calefacción: "Lo mejor no es dejar la calefacción puesta todo el día, sino apagarla cuando no estamos en casa".

A pesar de que pueda resultar obvio, muchas personas piensan que manteniendo la calefacción encendida a una temperatura entre los 19 y los 21 grados durante el día y entre 15 y 17 grados en la noche o mientras se está ausente, se gasta menos dinero.

No obstante, el experto no dudó en recalcar que "aunque nos puedan decir que al arrancar luego van a gastar mucho más gas y mucha luz y tal, no, si salimos de casa hay que apagar la calefacción".

Tanto es así que añadió que "si salimos de casa o sabemos que vamos a salir más de dos horas, entonces es conveniente apagar la calefacción, los aparatos y volverlos a encender".

El segundo mito del que habló el analista fue la clásica pregunta: estufas de gas o eléctricas: "Aquí la clave es que si vamos a intentar calentar una estancia que sea bastante grande es mejor una estufa de gas", manifestó Camarero.

"Si vamos a intentar una estancia más reducida como una habitación muy pequeña, ahí es mejor un aparato eléctrico, un calefactor como el que tenemos en el baño", expuso el analista.

Sin embargo, acotó que hay que tener "mucho cuidado" con los aparatos que "se trasladan de un lado a otro de la casa", como los calefactores equipados con ruedas.

El motivo detrás de esta advertencia, explicó, es que "todo lo que se mueve cuesta más caro": "Yo sé que un aparato de estos eléctricos cuando lo vas a comprar cuesta muy poquito, como 40, 50 o 60 euros, pero eso luego gasta muchísima más luz que cualquier aparato fijo".

Con esto, señaló que a pesar de que en un principio parezca que los aparatos fijos "cuestan mucho más" lo cierto es que "a la larga nos va a salir mucho más eficiente".

Otros consejos para intentar ahorrar en la calefacción son, por ejemplo, intentar mantener las puertas cerradas para concentrar el calor en las estancias.

Por la noche es recomendable utilizar cortinas gruesas y abrirlas durante el día para que entre la luz del sol y el calor natural.

Es importante no tapar los radiadores con muebles, mantas o ropa ya que esto podría dificultar que el calor se reparta por el resto de la vivienda.

Por último, se recomienda instalar termostatos programables o inteligentes que enciendan o apaguen la calefacción solo en las horas en las que haya alguien en la vivienda, de esta manera, se evita un gasto innecesario.