Iván, dueño de una empresa de puntos de carga de coches, sobre la nueva ayuda: “400 millones no es suficiente”

Montaje con Iván Ramírez, dueño de una empresa de puntos de carga de coches y un coche eléctrico (Imagen de archivo).

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno anuncia una ayuda directa de 400 millones de euros para la compra de coches eléctricos a partir del 1 de enero de 2026. Iván Ramírez, experto en movilidad eléctrica, considera que los 400 millones no son suficientes, ya que en anteriores planes como el Moves III los fondos se agotaron rápidamente. La nueva ayuda se aplicará directamente en el concesionario y será gestionada por el Gobierno central, no por las Comunidades Autónomas. El Plan Auto Plus busca atraer inversores para fabricar baterías y vehículos, y contempla subvenciones para puntos de recarga en zonas con poca infraestructura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una nueva ayuda directa de 400 millones de euros para la compra de coches eléctricos que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2026.

Dicha ayuda no es una novedad, ya existía el plan Moves III que también otorgaba ayudas a quienes comprasen coches eléctricos, sin embargo, eran gestionadas por las Comunidades Autónomas, lo cual no resultó ser eficiente.

De esta forma, el director general de una empresa de puntos de recarga de coches eléctricos, Iván Ramírez, habló en su red social YouTube (@Ivan_Ramirez_PRM) sobre los entresijos de este Plan Auto Plus.

"Quiere traer inversores"

El experto en movilidad eléctrica empezó haciendo una breve introducción: "Se acaba de presentar el Plan Auto Plus, el ambicioso plan con el que el gobierno pretende impulsar todo lo que es la movilidad eléctrica en España".

No obstante, recalcó que el objetivo de este plan no es únicamente fomentar la venta de coches eléctricos o todo el material de recarga, sino que "quieren traer valor e inversores para realizar fábricas de baterías y de vehículos".

Explicó que la principal diferencia entre el Plan Auto Plus y el existente Moves III es que "esta ayuda será directa, en principio, se entregará directamente en el concesionario al comprar el vehículo y ya no será gestionada por cada Comunidad Autónoma, sino por el Gobierno directamente".

"Los 400 millones de euros, creo recordar que fue la última partida que se puso en el Moves III en 2025 y no ha sido suficiente porque en comunidades como Madrid o Barcelona estos fondos se agotaron en verano; en agosto y septiembre ya no quedaban", señaló el experto.

Además de esto, recalcó que tanto fue así que al menos "40.000 personas se quedaron en lista de espera" con la esperanza de cobrar su subvención del Plan Moves III. "Así que entiendo que estos fondos serán prorrogables y según se vayan agotando se irán incrementando", manifestó.

Otro punto que decidió aclarar el director general fue el de los puntos de recarga. Enfatizó que "de los puntos de recarga para particulares en sus viviendas, no se ha comentado nada".

Con lo cual en teoría se subvencionarán los puntos de recarga en "zonas de sombra, zonas donde todavía no estaba llegando esa carga rápida". Esto siguiendo la línea de que se busca crear valor y atraer inversores de esta línea de negocio.

Con ello, Ramírez acotó que "todavía no sabemos exactamente cuál será el importe por cada vehículo, si son los 7.000 euros que daba el Moves III o es otro importe".

¿Qué es el Plan Auto Plus?

El Plan Auto Plus forma parte del Plan España Auto 2030 que se compone de 25 medidas para, como explicó el director general, tener el objetivo de mejorar la industria del automóvil y movilidad eléctrica en España.

Haciendo que la compra de coches eléctricos sea más accesible para todos los públicos, España busca dar estabilidad a este sector y posicionarse como un gran productor en Europa.

Como señaló Ramírez, la ayuda se aplica directamente en el concesionario, descontando la cantidad de la subvención del precio final. De esta forma, el comprador no tendrá que esperar largos plazos para el cobro.

Esta ayuda va dirigida a particulares, autónomos, empresas y flotas que sean residentes o estén establecidos en España. Como es de esperar, existe un límite de precio y un mínimo de años obligatorio que se debe mantener el coche.

Por último, el Gobierno mantiene la idea de movilizar más recursos públicos y privados para impulsar este sector y así incrementar la cuota de producción y ventas de vehículos eléctricos en España de aquí a 2035.