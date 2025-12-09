David, dueño de una carnicería: "Trabajo 10 horas al día con un sueldo medio de 1.600 euros, es un negocio muy esclavo"

Las claves nuevo Generado con IA David, dueño de una carnicería, trabaja una media de 10 horas diarias y afirma que el sueldo medio en el sector ronda los 1.600 euros. El trabajo en carnicería es exigente debido a la naturaleza perecedera de los productos, lo que obliga a mantener el negocio abierto casi todos los días. David destaca la importancia del trato humano y la atención al cliente como claves para el éxito, junto a la calidad y la honestidad en el servicio. Considera que los supermercados no son competencia directa porque la frescura y calidad de sus productos son superiores.

Ser carnicero es un oficio antiguo, exigente y a menudo poco valorado. Detrás del mostrador, donde muchos solo ven bandejas de producto listo para llevar, se esconde una rutina marcada por el esfuerzo físico, la gestión de productos frescos y una dedicación casi absoluta.

"Al final es un negocio muy esclavo", resume David, dueño de la carnicería Manjares Gastronómica, en el canal de Adrián G. Martín.

La clave de esta exigencia, explica, está en la naturaleza del producto: "Es un negocio que, al trabajar con productos frescos, tiene una fecha de caducidad".

Mientras que otros negocios permiten almacenar productos durante años, en la carnicería todo tiene un tiempo limitado: "No es como los negocios del vino, que puedes dejar el producto durante años. El pollo, al final, te dura tres o cuatro días".

Por esta razón, cerrar la tienda se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse. "Tienes que estar abierto la mayoría de los días; como mucho, puedes cerrar la tienda un día", señala David.

Otro de los aspectos más importantes dentro de este sector son las largas jornadas laborales. David lo explica claramente: "Mi media son 10 horas diarias trabajando".

Para poder afrontarlas, no trabaja solo. Hoy dirige un equipo amplio: "Ahora somos 20 personas trabajando. Entre la oficina, la parte de distribución sacando pedidos, la carnicería, la charcutería, la frutería...".

Aun así, David subraya que el trato humano es tan importante como el esfuerzo físico: "Para mí, un buen carnicero no puede ser una persona amargada. Tienes que ser feliz y demostrar esa felicidad hacia el cliente".

Además, la atención al cliente va más allá de una sonrisa: "Luego, hay que ayudarle en todo lo que necesite".

Esta cercanía es uno de los factores que, según él, sostiene el negocio en un sector donde los salarios son modestos. "La media está entre 1.400 y 1.600 euros", afirma.

Para David, el éxito de una carnicería depende de tres principios básicos: "Ayudar al cliente, ofrecer el mejor producto y nunca engañar al cliente. Al final, esos tres resultados hacen que la carnicería tenga éxito".

Y aunque los grandes supermercados puedan parecer competidores, él no los ve como una amenaza: "Yo no veo competencia con los grandes supermercados porque, al final, lo que tenemos aquí son productos frescos".

La diferencia, subraya, se nota en la calidad: "Pruebas una pechuga de pollo de una carnicería cualquiera y de un supermercado y hay un mundo de diferencia".

La historia de David refleja un oficio que exige pasión, constancia y un compromiso diario, no solo con el producto, sino también con el cliente.

Un trabajo duro, sí, pero también una vocación basada en la confianza y la frescura que ninguna gran superficie puede replicar.