Carlos Villar desvela la esencia del nuevo Protos: “Es un vino con uvas seleccionadas de distintos perfiles”

Las claves nuevo Generado con IA Protos lanza 'Tercer Año', un vino elaborado con uvas seleccionadas de diferentes perfiles, altitudes y climas de la Ribera del Duero. La crianza del vino se realiza en tres tipos de madera: roble francés, americano y austriaco, aportando complejidad aromática y de textura. El 'Tercer Año' destaca por su perfil sofisticado, mostrando notas de fruta madura, especias dulces y toques tostados, con una boca envolvente y persistente. Los viñedos de este vino provienen de las tres zonas principales de la Ribera del Duero: Burgos, Valladolid y Soria, lo que aporta riqueza de matices.

Protos es una de las bodegas más antiguas de España (está a punto de cumplir su centenario) y está presente en tres Denominaciones de Origen (DO): Ribera del Duero, Rueda y Cigales. De la primera de ellas surge el nuevo ‘Protos Tercer Año’.

“Es un gran vino que refleja la armonía, la diversidad natural y la paciencia al contar con uvas seleccionadas de distintos perfiles, altitudes y climas en la Ribera del Duero”, afirma Carlos Villar, su director general.

A todo ello hay que añadir, según relata Villar, “una delicada crianza en diferentes maderas y con el tiempo suficiente para llegar en un estado óptimo a los consumidores”.

Perfil sofisticado

El origen de este vino, según cuentan en la bodega, “nace de una idea sencilla pero poderosa y no es otra que dar al tiempo el papel protagonista”.

Son tres años en los que tras características como son armonía, paciencia y equilibrio permiten que la uva tempranillo, la ‘reina’ en la Ribera del Duero, alcance todo su carácter y madurez.

A lo que hay que añadir que los viñedos tienen su origen en las tres zonas principales que conforman la Ribera del Duero. A la sazón, Burgos, Valladolid y Soria. Esta variedad no hace sino aportar matices únicos, dando como resultado un perfil sofisticado y reconocible.

Por si fuera poco, y como no hay dos sin tres, hay una tercera característica que hace diferente a ‘Protos Tercer Año’. Y es que la crianza se realiza en tres maderas diferentes (roble francés, americano y austriaco).

Protos Tercer Año.

Esto último enriquece el vino con capas de aromas y textura. En copa, se muestra con un rojo picota intenso; en nariz, despliega notas de fruta madura, especias dulces y un toque tostado muy elegante; y, en boca, es envolvente, sedoso y persistente.