Belén, dueña de una administración de lotería: "Trabajo 60 horas semanales y tengo una rentabilidad del 4%"

Belén Torrente es dueña de la administración de Lotería Botes de Suerte 377, ubicada en Chamartín (Madrid). El negocio arrancó en 2020, un año fatídico por la pandemia del coronavirus, pero con mucho esfuerzo y dedicación ha conseguido salir a flote y ahora consigue una rentabilidad del 4% anual.

EL ESPAÑOL ha podido entrevistarla en su despacho, donde compagina la gestión de la administración y su otro trabajo como auditora de cuentas. Nos cuenta que trabaja muchas horas y que, aunque ahora es imposible porque los beneficios son escasos, el objetivo "muy a largo plazo" es dedicarse en exclusiva a repartir suerte entre los españoles.

"Trabajo 60 horas semanales, o incluso más, y conseguimos una rentabilidad anual del 4%, aunque en los primeros años todo eran pérdidas por el impacto de la pandemia", desvela a este periódico Belén.

Comisión insuficiente

A falta de dos semanas para que los niños de San Ildefonso empiecen a cantar los números ganadores del sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, los loteros están en el momento álgido de una campaña de Navidad que arrancó en julio y que es fundamental para la rentabilidad de estos negocios.

Sin embargo, a pesar de que es el sorteo más importante del año y que empresarios como Belén están destinando más esfuerzos y recursos a la venta de décimos en estas fechas, la comisión que obtienen es de solamente el 4,5% del total del precio del décimo.

Este porcentaje se traduce en que gana "90 céntimos por cada décimo de la Lotería de Navidad que vendo". El resto se divide de la siguiente manera: el 70% de la recaudación total se destina a premios y el 30% se lo queda el Estado.

Además, en el resto de sorteos -Euromillones, Bonoloto, o el Cupón de la Once- la comisión es del 6%, a pesar de que "el esfuerzo que tenemos que realizar es mucho menor". Así, los loteros reclaman, en primer lugar, que se equiparen.

Una vez que termine la campaña navideña, la lotera espera haber vendido entre 25.000 y 28.000 décimos, lo que equivaldría a un total de 25.000 euros en ingresos que son fundamentales para que su administración prospere y pueda seguir abordando los costes de alquiler, contratación y de cotizaciones sociales.

Otra reclamación del sector es subir el premio de El Gordo de 400.000 euros a 500.000 euros por décimo, a la par de una subida del precio de 20 a 25 euros. Es una medida impopular, pero Belén argumenta "que somos el único producto que no ha subido de precio en los últimos 20 años" y confía en que, al ser una tradición con tanto arraigo en España, la gente seguirá comprando.