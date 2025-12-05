Renfe cambia los precios: puedes comprar billetes de alta velocidad por 5 euros si cumples estos requisitos

Las claves nuevo Generado con IA Renfe ha rebajado a 5 euros el precio fijo de los billetes Avlo para menores de 14 años, dos euros menos que la tarifa anterior. Cada adulto puede comprar un máximo de dos billetes infantiles; familias con más de dos niños solo podrán adquirir hasta cuatro billetes para menores. Menores de 4 años pueden viajar gratis en Avlo si no ocupan asiento y van sentados sobre un acompañante adulto. Los trenes Avlo conectan Madrid con ciudades como Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Murcia y Gijón, aunque la ruta Madrid-Barcelona sigue suspendida.

Renfe ha anunciado recientemente que los menores de 14 años podrán viajar en el tren de alta velocidad low cost de la compañía estatal, Avlo, por un precio fijo de 5 euros, dos euros menos que la tarifa anterior.

Esta rebaja tiene lugar en el marco de la competencia feroz que están librando el operador estatal y las otras dos compañías privadas, Iryo y Ouigo, que han irrumpido en los últimos años en la batalla por sumar el máximo número de viajeros en el transporte ferroviario.

Los padres de los menores de 14 años pueden comprar como máximo dos billetes infantiles por cada viajero adulto. Es decir, una familia de dos adultos con 5 hijos sólo podrá adquirir un máximo de cuatro billetes para menores. En cambio, el billete ordinario para adultos de Avlo continuará con un precio mínimo de siete euros.

Requisitos

Por otra parte, los menores de cuatro años podrán viajar gratis, hasta un máximo de un niño por cada billete sénior. Tendrá que ir sentado encima de su acompañante, sin ocupar ningún asiento del tren.

Estas tarifas son fijas, por lo que los compradores que quieran añadir servicios adicionales como selección de asiento, equipaje extra, cambios y anulaciones o viaje con mascota, deberán abonarlo aparte.

Conexiones de Avlo

Los trenes Avlo, la versión de bajo coste de AVE, conecta a día de hoy Madrid con Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Murcia y Gijón, con paradas en ciudades como Cuenca, Albacete, Córdoba, Ciudad Real, Puertollano, Elche, Segovia, Valladolid o Palencia.

En este listado se echa de menos la interconexión entre Madrid y Barcelona, suspendida desde el mes de septiembre por problemas en los nuevos trenes de la serie 106, por lo que fueron sustituidos por trenes AVE convencionales con un importe más elevado.

Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dirigido por el socialista Óscar Puente, ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses por los numerosos retrasos que ha sufrido en diferentes trayectos, provocando incluso que los pasajeros tuvieran que pasar la noche en el convoy.

En este sentido, Renfe se opone a la enmienda introducida en la Ley de Movilidad Sostenible que le obliga a recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE porque, según desvela El Español-Invertia, el retraso medio supera los 15 minutos desde abril.