Perla, la peruana en paro que compró una casa con el Gordo de Navidad: “Dios hace justicia”

Perla, la mujer a la que tocó el Gordo en el Teatro Real. EFE.

Una de las frases que se suele escuchar después del sorteo de Navidad, sobre todo por parte de aquellos a los que no les toca, es la de que “les habrá tocado a otras personas que más lo necesitan”.

Una de esas personas a las que les tocó el Gordo, y que lo necesitaba, es Perla. Esta inmigrante peruana estaba en paro cuando, en 2024, fue agraciada con el primer premio de la Lotería de Navidad: 400.000 euros al décimo.

“Dios hace justicia”, dijo a los medios de comunicación después de comprobar, en el mismo Teatro Real donde se celebra el sorteo, que era una de las agraciadas.

Despedida de Moncloa

Eran las 11:21 horas del 22 de diciembre de 2022 cuando Perla, sentada en el patio de butacas del sorteo, oyó cómo los niños de San Ildefonso cantaban su número: el 05.490. ¿Su reacción? Un ataque de ansiedad, por lo que tuvo que ser evacuada.

Luego, ya más tranquilamente, contaba su historia a los medios de comunicación allí presentes. Llevaba en España más de dos décadas y era una camarera en paro después de haber trabajado en el Palacio de la Moncloa.

“Me echaron a la calle. Ahora estoy desempleada”, dijo emocionada en aquel momento acompañada por sus dos hijos, Yose y Michel. El décimo premiado lo compró en Asturias. No fue el único. Llevaba consigo 95 números diferentes comprados en otros tantos puntos de España.

Estaba viviendo de alquiler. “Quiero comprarme una casa en Madrid”, respondió cuando fue preguntada acerca del destino del dinero. También indicó que otra parte la destinaría a la universidad de sus hijos.

Perla, la mujer que ha ganado el Gordo en el Teatro Real. Javier Lizón. EFE.

Casas, hijos e... Iglesia. "Otra parte será para la Iglesia. Yo soy muy católica. Creo que Dios es grande. Dios hace justicia", afirmó.