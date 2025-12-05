Confirmado por el Gobierno: nueva ayuda de 400 millones de euros para la compra de coche eléctrico

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha confirmado una nueva ayuda de 400 millones de euros para incentivar la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables. El Plan Auto+ estará gestionado directamente por el Gobierno central y no por las comunidades autónomas, y las ayudas serán descontadas directamente en el concesionario. Este plan forma parte del Plan España Auto 2030, que prevé movilizar 30.000 millones de euros en cinco años para mantener el liderazgo de España en la industria automovilística europea. Las nuevas ayudas suponen una diferencia respecto a planes anteriores, ya que eliminan la espera para el cobro y se aplican de forma inmediata al comprador.

A lo largo de los últimos 20 años, los diferentes gobiernos de España han lanzado diferentes ayudas para la compra del coche eléctrico. La última es el conocido como Plan España Auto 2030.

El mismo incluye el denominado como Plan Auto+. ¿Qué es? Pues un programa de incentivos a la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), que estará dotado con 400 millones de euros.

Este plan de incentivos bebe del Plan Reinicia Auto+, destinado a la compra de vehículos en Valencia con el fin de sustituir los modelos que quedaron inservibles tras el paso de la dana de octubre de 2024.

Ayudas directas

Este programa de ayudas tiene una novedad respecto a otros anteriores. Y es que estará gestionado por el Gobierno central y no por las comunidades autónomas (CCAA).

Además, hay que añadir otra novedad también relevante: se tratará de ayudas directas. Por lo tanto, el descuento se aplicará directamente en el concesionario y no se tendrá que esperar a cobrarla, como sucedía hasta la fecha.

Volviendo al Plan España Auto 2030, en conjunto, prevé movilizar 30.000 millones de euros durante los próximos cinco años. Unos fondos que estarán disponibles gracias a la colaboración público-privada.

La meta del plan, que contiene 25 medidas para impulsar la industria automovilística, es que España mantenga su posición de liderazgo en la producción de vehículos en Europa. Todo ello en un momento caracterizado por la transformación hacia el vehículo eléctrico.

Si echamos la vista atrás, recopilando las diferentes ayudas gubernamentales, entre mediados de los años 2000 y 2010, estuvo el proyecto piloto Movele, impulsado por el Idae. En este caso, no eran ayudas al comprador, sino un ensayo de flotas y primeras matriculaciones.

A partir de esa fecha, hubo planes de renovación del parque como el PIVE y otros Renove. Su fin fue abrir la puerta a tecnologías alternativas como híbridos e híbridos enchufables. La condición para acceder era achatarrar el vehículo antiguo.

Y luego vinieron los planes MOVES I, II y III. El último, el III, vigente hasta el 31 de diciembre de este año, supuso cerca de 1.735 millones de euros solo en esta edición, contando la ampliación de 400 millones aprobada en abril de 2025 y el carácter retroactivo a las compras realizadas desde el 1 de enero.