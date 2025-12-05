Confirmado por la DGT: te enfrentas a una multa de 80 euros si compras estas balizas V16 para tu vehículo

Las claves nuevo Generado con IA A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos deberán llevar una baliza V16 homologada, sustituyendo a los triángulos de preseñalización. La multa por no portar la baliza V16 homologada será de 80 euros, según ha confirmado la DGT, desmintiendo rumores sobre sanciones mucho mayores. Solo las balizas V16 incluidas en el listado oficial de la DGT, con GPS y tarjeta SIM, serán válidas y permitirán la comunicación inmediata de la posición del vehículo inmovilizado. El objetivo de la baliza V16 es reducir accidentes y muertes de conductores que salen del vehículo tras una avería; cada año mueren 25 personas atropelladas en estas circunstancias.

En las últimas semanas, desde que la Dirección General de Tráfico (DGT) confirmara que a partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos deben contar con la baliza V16, se ha desatado una fuerte polémica por el precio de este producto, que se ha disparado hasta alcanzar incluso los 60 euros.

A partir del próximo mes, este será el único medio legal de señalización de vehículos inmovilizados y va a sustituir a los clásicos triángulos. Así, los conductores deben comprobar qué dispositivos están homologados por la DGT para evitar una multa de 80 euros, además de haber pagado por un producto que no podrán utilizar.

"La infracción por no llevar la baliza V16 es leve y su sanción es de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización", explica el organismo en su página web.

Listado de dispositivos homologados

De hecho, han querido desmentir una serie de informaciones falsas que apuntaban a multas muy elevadas, de hasta 30.000 euros, por no llevar la señal luminosa en la parte superior del coche.

En este sentido, recuerda que "sólo son válidas las balizas homologadas y publicadas en el listado oficial tras superar ensayos certificados" porque un dispositivo sin certificación "no es válido ni seguro".

La entidad ha puesto a disposición de los ciudadanos un listado con todas las marcas y certificados que van a estar homologados a partir del 1 de enero. Destacan, entre otras, las marcas Help Flash, Flashled, PF Erum Viral y Faselight.

Todos estos modelos han superado el proceso de evaluación en laboratorios designados y tienen visible la marca y el número de informe del laboratorio de ensayos. Asimismo, están conectadas con la DGT, incluyendo GPS y tarjeta SIM, para que la autoridad vial pueda recibir de forma instantánea la posición del vehículo inmovilizado y activar alertas de seguridad.

Objetivo: reducir muertes en la carretera

El objetivo del nuevo indicador luminoso es evitar que se produzcan accidentes y fallecimientos de conductores o acompañantes que se han bajado del vehículo por culpa de una avería. Según la DGT, cada año fallecen 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado previamente del vehículo.

En este contexto, ha habido reacciones incluso desde la clase política. En concreto, Vox ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para suspender la obligatoriedad de la baliza V16 y están recogiendo firmas.