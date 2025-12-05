Una asesora fiscal, sobre lo que se queda Hacienda si toca el Gordo: "A partir de 40.000€ se aplica una retención del 20%"

Montaje con una imagen de la asesora fiscal y una imagen de archivo de la Lotería de Navidad. Europa Press

Ahora que el sorteo de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina, son muchos los jugadores que se van preparando y resolviendo sus dudas antes de conocer a los ganadores.

Precisamente, uno de ellos es el tema de los impuestos. Y aunque el principal beneficiado sea el comprador del décimo, hay otro ganador en la sombra: la Agencia Tributaria.

Al igual que con el IRPF, el IVA y los diferentes impuestos, los premios de la Lotería de Navidad no están libres de sus respectivos tributos a Hacienda.

El efecto de Hacienda en la Lotería

La Lotería de Navidad es una de las tradiciones más arraigadas en España. Cada 22 de diciembre, millones de personas siguen el sorteo del Gordo, marcando así el inicio de las fiestas y generando una expectación única.

No solo es cuestión de azar: comprar un décimo se ha convertido en un ritual colectivo en el que participan familias, amigos y compañeros de trabajo, compartiendo ilusión y supersticiones año tras año.

El impacto cultural y social del sorteo es enorme. Las administraciones se llenan semanas antes, se agotan números emblemáticos y las historias detrás de cada décimo forman parte del imaginario navideño del país.

Sin embargo, más allá de la emoción y las tradiciones, hay un actor que siempre participa en el reparto: la Agencia Tributaria.

Por ello, una asesora fiscal de TaxDown explicaba en redes sociales cómo se tributa este premio, qué porcentaje está exento y con qué dinero se quedan los ganadores tras la tajada de Hacienda.

Aunque los premios están exentos hasta una determinada cantidad, todo lo que supera ese límite aplica una retención automática.

"¿Cuánto tienes que pagar a Hacienda si te toca la Lotería de Navidad?", planteaba. "Lo que pagues varía según el premio que ganes. Si te toca menos de 40.000 euros, enhorabuena, no vas a tener que pagar impuestos. Pero si te toca cualquier premio que lo supere, tendrás una retención del 20%".

De ese modo, lo señalaba detenidamente: "Si te toca el tercer premio de 50.000 euros, tendrás que pagar en impuestos 2.000 euros, te quedarías con 48.000 euros".

En el caso de un segundo premio, la recompensa es mayor pero lo que se lleva la Agencia Tributaria también. "Si te toca el segundo premio de 125.000 euros, pagarás 17.000 euros y te quedas con 108.000 euros", apuntaba.

Por último, el premio mayor también recibía su respectiva tributación. "Y si te toca el Gordo con 400.000 euros te quedarás con 328.000 euros, y Hacienda se llevará 72.000 euros", indicaba la asesora.

Así, una parte del dinero termina en las arcas públicas, convirtiendo a la Agencia Tributaria en uno de los beneficiados del sorteo cada año. Una realidad que muchos jugadores conocen, pero que sigue generando dudas cada Navidad.

Al fin y al cabo, hasta en los momentos más festivos, Hacienda somos todos.