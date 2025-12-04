Rocío, autónoma, con un embarazo de riesgo: “Me dieron 2 semanas de baja y 200€, eso vale la vida de mi hijo”

Las claves nuevo Generado con IA Rocío Chipont, autónoma del sector inmobiliario, denunció que solo le reconocieron dos semanas de baja y 200 euros pese a tener un embarazo de riesgo. Durante su embarazo, sufrió un desprendimiento de placenta y el médico le recomendó reposo absoluto, pero la Seguridad Social no reconoció la gravedad de su situación. A pesar de haber cotizado 15 años, Rocío recibió presiones para reincorporarse pronto al trabajo y sintió una gran carga de culpabilidad por su situación. La historia de Rocío ilustra las difíciles condiciones y la falta de protección social que sufren los trabajadores autónomos en España, especialmente en casos de maternidad o enfermedad.

Los trabajadores autónomos han denunciado en numerosas ocasiones la cruda realidad a la que se deben enfrentar señalando sobre todo que trabajan largas jornadas y muchas veces ven muy difícil llegar a fin de mes al tener que enfrentarse a una gran presión fiscal.

Tanto es así, que recientemente estos trabajadores salieron a las calles de más de 20 ciudades españolas convocados por la Plataforma ciudadana por la Dignidad de los Autónomos demandando un trato justo y condiciones dignas.

Rocío Chipont es trabajadora autónoma dedicada al mundo inmobiliario y demostró a qué se refieren con "condiciones dignas" compartiendo en sus redes sociales una tétrica historia donde, a pesar de tener prescrito un reposo absoluto, no se le reconoció una baja acorde.

"¿Dónde está mi baja?"

"Di a luz hace dos semanas, soy autónoma, y aún estoy esperando que la Seguridad Social reconozca mi baja por maternidad", comenzó expresando la trabajadora por cuenta propia.

Con ello, explicó que mientras estaba embarazada sufrió un desprendimiento de placenta con hemorragia, sin embargo "aquí el Estado, es decir, mi jefe, no considera que esto sea un embarazo de riesgo, además no consta en ningún sitio que he tenido un desprendimiento de placenta".

La autónoma confesó que su médico le recomendó "reposo absoluto por riesgo de aborto". A pesar de ello, señaló que "el Estado solo me reconoció dos semanas y me pagó 200 euros, 200 euros es lo que vale la vida de un hijo de autónomo".

Chipont ha cotizado hasta 15 años a la Seguridad Social y, independientemente de esto, "me llamaban cada semana para saber si había dejado de sangrar y podía incorporarme a trabajar lo antes posible".

"Podía haber engañado y haber dicho que seguía sangrando, pero ningún médico, funcionario o profesor se merece que yo defraude a la Seguridad Social, aunque ganas no me faltaban", confesó la joven autónoma.

Quiso recalcar que además existía una especie de culpabilidad detrás de la situación porque "hiciese lo que hiciese la culpa era siempre mía".

"Si volvía a trabajar era porque yo quería y si me quedaba en casa, era porque yo quería también", declaró la trabajadora. Así que con esta situación, optó por trabajar "con la culpa mental que eso conlleva".

La situación roza lo horrible sobre todo teniendo en cuenta que una persona con un embarazo de riesgo debe tener tiempo de reposo incluso aunque "haya dejado de sangrar".

Esto llevó a que la trabajadora plantease las preguntas: "¿Dónde está mi jornada laboral de 37 horas? ¿Dónde está mi baja de maternidad? ¿Dónde está mi baja cuando realmente se necesita?"

Cabe recalcar que en la circunstancia de Chipont, una baja laboral supone un derecho de todos los trabajadores en España para que pueda recuperarse y volver a trabajar sin molestias o sin riesgo de un accidente.

"¿Por qué el Estado puede hacer conmigo como trabajador lo que quiera? ¿Realmente vale ser autónomo en España? No sé, dímelo tú", concluyó de manera contundente su testimonio la empleada autónoma.