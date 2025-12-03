Sandra Barroso, viróloga, sobre la peste porcina en España: "El impacto económico de esta enfermedad es muy grave"

Montaje con una imagen de archivo de unos cerdos y una imagen de Sandra Barroso. iStock

La llegada de la peste porcina africana a España ha puesto en alerta a todas las instituciones así como a empresarios y ganaderos del sector cárnico.

Al fin y al cabo, al detectarse en jabalíes silvestres, se desconoce el alcance exacto del virus, ya que es altamente contagioso y podría afectar a granjas porcinas de Cataluña.

Por ello, para entender un poco más el contexto así como las consecuencias que podría traer este virus sobre la economía española, Negocios TV contó con la viróloga Sandra Barroso, que se encargó de detallar al respecto.

La peste porcina azota a España

La semana pasada se encontraron una decena de jabalíes silvestres muertos en Cerdanyola del Vallés, un municipio barcelonés. Ante la sorpresa del escenario, pronto se descubrió que nueve de ellos habían fallecido por el virus de la peste porcina africana.

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta a cerdos y jabalíes, pero no a humanos. Se caracteriza por una alta mortalidad y por la ausencia de vacuna o tratamiento.

"Lo que ha sucedido es algo que ha sucedido en muchos otros países de Europa", aseguraba la viróloga Sandra Barroso.

"Al final un jabalí es un animal que actúa un poco como un Caballo de Troya. Por consumo de carne que pueda estar contaminada en el campo, los animales silvestres se infectan y esto puede significar un gran riesgo para las exportaciones de porcino".

Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura ha activado su protocolo de lucha contra la PPA, delimitando la zona infectada, prohibiendo la caza allí, retirando los cadáveres y reforzando la vigilancia.

La viróloga señalaba cómo al tratarse de un virus "muy persistente", si entra en un país, es difícil de limitar totalmente. "De hecho, cuando el virus entra en una explotación de porcinos, es obligatorio sacrificar a todos los animales, hasta aquellos que no estén infectados", explicaba.

Lo cierto es que ese es precisamente la peor pesadilla de los organismos del Ministerio y la Generalitat, por eso están pendientes de las inspecciones en las granjas cercanas al foco donde se encontraron a los jabalíes muertos.

"El problema que tenemos en España es que ha entrado a la vida silvestre y los jabalíes no son tan fáciles de controlar como los cerdos", afirmaba Barroso. "Por lo tanto lo más importante es que en un perímetro de seguridad no haya ningún movimiento de animales y se puedan controlar esos brotes".

Además, cabe mencionar que esta enfermedad lleva 31 años sin aparecer por España: "Durante tres décadas entre los 60 y los 90 tuvimos este virus en la Península y provocó que las exportaciones estuvieran completamente frenadas".

"Y el impacto económico de esta enfermedad es muy grave", indicaba la viróloga. "Todas las alarmas que se están generando están justificadas y en este caso tenemos que actuar con mucha rapidez".

Tal y como aseguró Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, cerca de "un tercio" de los certificados de exportación de carne de cerdo están "bloqueados" por el brote. Por lo que los efectos se están viendo en tiempo real.

España exporta carne de cerdo y derivados por un valor de cerca de 9.000 millones de euros anuales, de los que 3.700 millones proceden del envío a más de 100 terceros destinos, siendo China el mayor cliente.

Por tanto, la propagación del virus tendría efectos devastadores en la industria cárnica. "Las consecuencias en un país libre son bastante cuantiosas", indicaba la viróloga.

"España es actualmente el primer exportador de carne de porcino en la Unión Europea y el segundo en el mundo, con lo cual una gran parte del PIB nacional proviene de la industria porcina y el hecho de que haya entrado la enfermedad en el país conlleva que se cierren inmediatamente las exportaciones", afirmaba.

"Hay muchos países extranjeros que no quieren comercializar con nosotros porque estamos en una situación crítica".

De ese modo, la falta de exportación promete suponer unas pérdidas millonarias para ganaderos y empresas, especialmente en unas fechas clave como son las Navidades.