Confirmado por la Seguridad Social: si has tenido un hijo recientemente puedes solicitar una baja extra de 2 semanas

Las claves nuevo Generado con IA Los padres con hijos nacidos entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025 podrán solicitar dos semanas extra de baja remunerada a partir del 1 de enero de 2026. La ampliación del permiso se aplica de forma retroactiva y puede solicitarse hasta que el menor cumpla 8 años de edad. El permiso adicional es para quienes ya hayan finalizado el periodo obligatorio de seis semanas tras el nacimiento, adopción o acogida, y puede disfrutarse de forma continuada o en periodos de 7 días, a jornada completa o parcial. Con esta medida, el total de baja remunerada puede alcanzar las 21 semanas por progenitor, favoreciendo la conciliación laboral y familiar.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el marco de la nueva Ley de Familias, ha confirmado que los padres con niños nacidos entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025 pueden solicitar dos semanas extra de baja remunerada a partir del próximo 1 de enero de 2026.

La extensión del permiso se aplica de forma retroactiva, por lo que si el bebé nació en 2024 o a principios de 2025 y la baja por maternidad o paternidad ya ha concluido a día de hoy, los padres pueden coger dos semanas más para cuidar a su hijo.

Este periodo adicional se puede disfrutar una vez que entre en vigor la nueva normativa el año que viene o más adelante con un límite fijado hasta que el menor cumpla 8 años de edad.

Requisitos

En la página web de la Seguridad Social, el organismo subraya que "a partir del 1 de enero de 2026, el descanso voluntario se ampliará 2 semanas adicionales (4 en familias monoparentales), hasta los 8 años de edad del menor ", en línea con el objetivo del Gobierno de favorecer la conciliación familiar y laboral.

Eso sí, aclara que sólo podrán disfrutar de este periodo extraordinario aquellos padres que ya hayan finalizado el disfrute del periodo obligatorio de seis semanas tras el nacimiento, la adopción o la acogida de un menor y quieran disfrutar de nuevos permisos.

Además, es recomendable presentar el requerimiento una vez que los beneficiarios entren en los últimos 15 días de la fase de descanso obligatorio para que no se acumulen demasiadas peticiones.

La Seguridad Social puntualiza que el permiso se puede disfrutar de forma continuada o en periodos de 7 días y también a jornada completa o a tiempo parcial. Es decir, que se permite dejar de trabajar durante todo el día o sólo una parte de la jornada, cobrando en este caso una parte proporcional de la Seguridad Social.

En España, el Real Decreto-ley 9/2025 recoge que cada progenitor tiene 19 semanas remuneradas de baja paternal (casi 5 meses), que se dividen en seis semanas obligatorias tras el parto y 11 semanas flexibles que se pueden disfrutar hasta que el menor cumpla un año de edad. Con la nueva norma, si cumples con los requisitos, dispones de un total de 21 semanas.

Tener un hijo es uno de los acontecimientos más importantes de la vida de una persona. Por eso, los progenitores tienen derecho a una baja laboral después de que la madre dé a luz. En los últimos años, el permiso de paternidad se ha ido equiparando al de maternidad para que no sea sólo la mujer la que tiene que pausar su carrera profesional durante unos meses.