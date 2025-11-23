Ana Iglesias, empresaria, tras su éxito en la alta joyería: "Empecé con 150 euros, lo que ahorré como camarera en los caterings"

La ganadora de 'MasterChef 8' se sincera sobre cómo es su día a día como fundadora de Dos Primeras tras ser mamá. Cedida

Si hablamos de Ana Iglesias, inevitablemente pensamos en aquel julio de 2020 en el que la joven madrileña se alzaba con el premio de MasterChef 8 tras un paso impecable por el programa.

Su talento en la cocina, una de sus grandes pasiones, la colocó de inmediato en el foco mediático. Sin embargo, pocos saben que su verdadero sueño no nació entre fogones, sino entre bocetos y pequeñas piezas de bisutería.

Y es que antes de la televisión, su historia como emprendedora ya llevaba años escribiéndose.

"Fundé Dos Primeras hace nueve años, cuando estaba en la universidad, como un proyecto personal", comienza explicando con una sonrisa a EL ESPAÑOL.

Venía de una familia de empresarios y, animada por su entorno, decidió arriesgar y crear algo propio. Fue entonces, a los 19 y con apenas "150 euros, un dinero que había ahorrado haciendo caterings como camarera", cuando compró material y comenzó a fabricar sus primeras piezas de bisutería hechas a mano.

La joven adora el diseño. Cedida

En aquellos primeros años, cada euro que entraba volvía a salir para impulsar el proyecto. "Todo lo que iba ganando lo fui reinvirtiendo… hasta que llegó un momento en que ya vi que la cosa funcionaba y me puse a abrir mi primera página web, autodidacta total", relata.

Y es que mientras estudiaba Derecho, la influencer ya intuía que su camino no pasaba por un despacho. No hizo el máster de acceso a la abogacía y "a diferencia del resto de mi clase, decidí apostar por mi emprendimiento", confiesa orgullosa.

Y entonces apareció MasterChef. Un plan que no fue casualidad sino una idea de su mejor amiga, quien sabiendo su amor por la cocina, no se lo pensó y la apuntó al conocido casting.

"Obviamente no me van a coger", recuerda Ana entre risas confesando la vergüenza que le daba presentarse al programa. Sin embargo, explica que fue su hermano quien la animó, haciéndole ver que "el no ya lo tienes", por lo que decidió hacerlo, pero sin ninguna expectativa.

Ana fue ganadora de la octava edición. GTRES

Finalmente, entró sin esperarlo y ganó en plena pandemia, un periodo en el que no le quedó otra que confiar en los suyos para mantener su otra pasión, ya que "el programa son 3 meses y medio en la vida real, que se alargaron uno más, ya que estuvimos encerrados".

Fue su familia quien durante estos "cuatro meses y medio" sostuvo la marca desde casa. "Desde mi hermano pequeño hasta mi padre se encargaban de hacer los pedidos, pero te hablo de montar collares, hacer los paquetes, enviarlos... Fue muy gracioso y yo siempre digo que a mi familia en el fondo le dio la vida, porque si no pues habrían estado sin hacer nada, como todo el mundo en esta desgracia, y sin embargo estaban sacando a flote Dos Primeras", relata.

Tras el programa, entendió que era momento de dar un salto. Y tras la inyección de pedidos que tuvo, decidió confiar más aún en sí misma y pasó de la bisutería artesanal a la joyería diseñada "made in Spain".

Ese cambio fue clave. Dos Primeras comenzó a subir y, a día de hoy, "el crecimiento en facturación online es de un 25% más, con el año pasado". Sin embargo, no solo creció en ventas, también creció el equipo, que hoy ya cuenta con seis personas especializadas en diseño, comunicación, logística y operaciones.

"No me sentía ni buena madre, ni buena jefa, ni buena mujer" Ana Iglesias, fundadora de Dos Primeras

Ana tiene claro que ni la fama del programa ni las redes sociales explican su éxito actual. Y es que tal y como confiesa "la televisión es algo súper efímero y tienes que estar preparado para el post, sin embargo nuestro verdadero reconocimiento de marca empezó hace dos años cuando decidí montar un equipo bueno y talentoso para seguir creciendo en el camino".

Un camino que ya era intenso, y que la maternidad lo puso aún más patas arriba. Ana hoy es madre de dos niñas, Carlota, de dos años y Jimena, de cuatro meses, y no esconde que sus primeros meses como madre fueron uno de los peores momentos de su vida.

La ganadora de MasterChef hizo frente a su familia junto al crecimiento de su empresa. Cedida

"Tuve un shock muy grande en cuanto a conciliación… no me sentía ni buena madre, ni buena jefa, ni buena mujer", revela. La falta de sueño, la presión y las responsabilidades laborales le hicieron tocar fondo.

Con apoyo psicológico, su familia y, sobre todo, su marido, logró recuperar estabilidad: "Esto ha sido principalmente por mi marido… tiene una capacidad de hacerte ver las cosas buenas", confiesa.

La pareja se organiza día a día para hacer lo mejor para las pequeñas. Cedida

Hoy su vida está marcada por una rutina estricta que en realidad le da paz. Trabaja de 9 a 5, recoge a sus hijas y se desconecta para estar con ellas.

"Mi prioridad ahora es mi familia, antes era mi trabajo", concluye sin dudar. Una organización que también aplica al día a día de la marca, donde la flexibilidad siempre es lo esencial.