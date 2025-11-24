Merche, propietaria en el centro de Madrid, sobre los pisos turísticos: "Llevo viviendo aquí 30 años y nos están expulsando"

Las claves nuevo Generado con IA Vecinos del centro de Madrid denuncian el aumento de viviendas turísticas, que dificulta la convivencia y deteriora la calidad de vida en la zona. Merche, residente desde hace casi 30 años, relata cómo la proliferación de pisos turísticos la ha llevado a plantearse vender su vivienda ante una situación que considera insostenible. La comunidad vecinal estima que existen unas 26.000 viviendas turísticas en Madrid, de las cuales el 98% serían irregulares según los propios vecinos.

En pleno corazón de Madrid, en un eje que conecta lugares tan emblemáticos como el Museo del Prado y el Palacio Real, la convivencia entre residentes y viviendas turísticas se ha vuelto una cuestión cada vez más tensa.

Para quienes llevan décadas en el barrio, la transformación ha sido rápida y abrumadora, algo que resume con claridad un miembro de la comunidad vecinal.

"Imagínate tener una vivienda rodeada de pisos turísticos, donde entra y sale gente constantemente, se organizan fiestas y el ascensor, las paredes o las escaleras se deterioran", denuncia en La Sexta.

La historia de Merche

En este entorno vive Merche, vecina del barrio desde hace casi tres décadas. "Llevo viviendo aquí casi 30 años. Siempre estuve bien, pero ahora no", recuerda.

Su situación, compartida por muchos, se ha vuelto insostenible. En su edificio hay un piso turístico justo debajo y otro en la casa contigua, lo que complica aún más las circunstancias.

Según cuenta, quienes los ocupan cambian constantemente y no siempre respetan la convivencia. "El de la casa de al lado lo suelen alquilar chicas... ¡Unos gritos!, me vuelven loca, así que estoy súper contenta", relata con ironía.

Aunque insiste en que siente aprecio por el turismo, también reconoce que la presión actual es insostenible: "A mí los turistas me caen bien de toda la vida. España siempre ha vivido del turismo siempre, pero ahora nos están expulsando".

Ante este escenario, Merche llegó incluso a plantearse abandonar el barrio. "Puse el piso a la venta el verano pasado porque estaba cansada. Yo quería un sitio normal para vivir, no un parque temático", explica.

Sin embargo, muchas de las ofertas que recibió se dirigían a convertir su vivienda precisamente en aquello de lo que intentaba escapar: más pisos turísticos.

El problema no es aislado. La comunidad vecinal calcula que en Madrid existen alrededor de 26.000 viviendas turísticas, una cifra que, según explican, también maneja el propio Gobierno.

Además de esto, denuncian que la gran mayoría de ellas son irregulares debido a los requisitos legales tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad.

"El 98% de las viviendas que hay en la ciudad de Madrid son totalmente ilegales", concluye el miembro de la comunidad de vecinos.