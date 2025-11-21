Teresa (80), jubilada con una pensión de 840€ que alquila habitaciones a estudiantes: “El alquiler son 1.300€, no llego”

Las claves nuevo Generado con IA María Teresa, una jubilada de 80 años de Barcelona, recibe una pensión mensual de 840 euros tras haber trabajado desde los 17 años, pero solo cotizó 11 años. Para poder afrontar el pago de un alquiler de 1.300 euros y otros gastos, subarrienda habitaciones de su vivienda a estudiantes, cobrando entre 350 y 400 euros por habitación. Reconoce que esta práctica no es legal al ser inquilina, pero la considera su único medio de vida ante la imposibilidad de sobrevivir solo con su pensión. María Teresa destaca que la subida de alquileres y los bajos ingresos por pensión afectan a muchos jubilados, especialmente a quienes trabajaron sin cotizar durante años.

María Teresa vive en Barcelona y, a pesar de haber trabajado desde los 17 años, le quedó una pensión de 840 euros, mensualidad con la que aseguró que es imposible sobrevivir.

La jubilada de 80 años tuvo que recurrir a subarrendar las habitaciones de su vivienda a estudiantes a quienes les cobra entre 350 y 400 euros, dependiendo de si debe atenderlos más o menos.

Así, María Teresa contó su historia en El Tiempo Justo con la esperanza de que se entienda que, a pesar de que ella como inquilina no debería subarrendar habitaciones, este es "mi único medio de vida".

"Llevo siete años así"

María Teresa comentó que "llevo unos siete años alquilando habitaciones a estudiantes, es un medio de vida que tengo y así voy tirando".

A pesar de que cada mes consigue ese ingreso de aproximadamente 350 o 400 euros extras, que es lo que cobra de alquiler a estos estudiantes, señaló que "no estoy feliz viviendo así, pero no tengo otra situación".

Fernando, creador de contenido, y María Teresa, jubilada de 80 años. Telecinco

"Pago 1.300 euros de alquiler, cobro 840 euros, es una forma de vivir con la que no estoy conforme, pero es que no puedo más, no llego", confesó desesperada la jubilada.

Con esto, acotó un tema que se mencionó al principio de su entrevista: "A todo esto yo soy inquilina, no soy propietaria y esto a mí me genera ansiedad porque no es legal, pero es la única forma que tengo".

Sin embargo, tras admitir su culpa por estar haciendo con el piso en el que reside algo considerado ilegal pidió "un poco de amparo", manifestando que "es que es imposible, a mí el alquiler me lo suben, la luz, el gas, el agua, todo y yo no tengo a nadie que me pueda ayudar".

Explicó que tiene un hijo que vive fuera de España y de vez en cuando la ayuda con sus finanzas, pero que ella es una persona económicamente independiente y no puede depender de él.

María Teresa, jubilada y viuda de 80 años Telecinco

Sobre por qué le quedó una pensión de 840 euros, explicó que "yo he trabajado toda la vida, pero en la época que yo trabajaba y era joven no te aseguraban, yo cotizados tengo 11 años nada más y los demás años he trabajado sin cotizar".

Este es un problema al que se enfrentan muchos jubilados que empiezan a trabajar a edades tempranas, pero sin haber cotizado esos años, por lo que después se enfrentan a pensiones muy por debajo del nivel de vida y del Salario Mínimo Interprofesional.

María Teresa comentó que, aunque su estilo de vida no es el ideal, no se lleva mal con sus inquilinos: "Me llevo muy bien, pero bueno, solo admito estudiantes, chicas universitarias nada más, no admito a gente desconocida que venga a vivir a mi casa y tal".

Agregó que no solo son chicas "educadas" y "estudiosas", sino que también son personas que "me hacen compañía al final".

La jubilada explicó que esos 840 euros mensuales que cobra son un cómputo entre su pensión de jubilación y la de viudedad: "Mi marido cotizó muchísimos años, pero solo cobro una parte proporcional aunque pago luz, agua y todo".

Con esto, la viuda señaló que "el mantenimiento es el mismo y a mí me ha ido subiendo y ya estoy en 1.300 euros, menos mal que tengo estudiantes en casa y tengo una vida sencilla".