José Elías (49) sobre el futuro de los jóvenes: “No veo a ningún niño que quiera ser de mayor carpintero o camarero”

¿Y tú qué quieres ser de mayor? La pregunta, no por recurrente, deja de estar siempre encima del tablero. Y, dependiendo de la generación, las respuestas varían. El millonario José Elías ha tratado el tema en el podcast ‘Un café incapto’.

Y lo ha hecho con un joven emprendedor que ha decidido crear una empresa de limpieza: Iván. Él mismo ha logrado transformar 300 euros, que fue su desembolso para pagar la cuota de autónomo y al gestor, en 90.000 euros de facturación en su primer año de vida.

Elías le ha felicitado porque “nadie cuando le dicen qué quieres ser de mayor contesta que carpintero, paleta, lampista o camarero. Y mucho menos ir a limpiar”.

“Cambio de reglas”

El millonario propietario de la cadena de congelados La Sirena entre otros negocios fue muy claro con el emprendedor, y con los escuchantes de su podcast: “Alguien va a tener que plantar las lechugas en el campo para que puedas comer”.

Con este ejemplo, lo que quería dejar claro es que hay una serie de oficios que necesitarán mano de obra “porque, si no, esto no funciona”.

Y, respecto a la empresa de Iván, fue contundente al decir que “lo bueno que tienen este tipo de empresas es que tienen un gran fondo de comercio. O sea, tú montas una carpintería, y no te preocupes porque a las tres semanas te va a llegar alguien y te va a pedir una puerta”.

Sin embargo, no todo es de color de rosa. Por eso, Elías muestra el otro lado de la balanza: “Las reglas del autónomo las han ido cambiando una y otra vez. Antes, el autónomo se ganaba la vida y podía medio funcionar”.

Y añade: “Ahora, cada vez la presión fiscal hacia el autónomo es superior. Hasta el punto de que cuando haces una factura tienes que ingresar el IVA antes de cobrarlo. Algo estamos haciendo mal”.

¿Por qué dice esto? Porque, a su entender, el autónomo “puede ser el método de recaudar el dinero para el Estado pero que yo te lo tenga que adelantar y haga del banco del Estado me parece una locura”.

Por si fuera poco, y es la gota que colma el vaso, es que “encima, cuando no te pagan, tienen que seguir pagando el IVA. Entonces, a qué coño estamos jugando. Entonces, el problema que veo es la presión a la que nos están sometiendo”.

Y la cosa, según Elías, va a ir a peor. “Esta presión es poca comparada con la que nos van a someter en los próximos diez años. Porque esto no va a ir a mejor sino que va a ir a peor”.

Por estas circunstancias, el millonario cree que el 80% de los autónomos están “jodidos” porque están “sangrándolos”. Por eso, concluye subrayando que “hay que dejar de apretar al autónomo, como mínimo, para cosas superfluas”.