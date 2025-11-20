Mario, español de 28 años en Australia: “Cobro más de 200€ al día y más de 300€ el fin de semana recogiendo grano”

Las claves nuevo Generado con IA Mario, un joven español de 28 años, trabaja recogiendo grano en Australia, donde cobra más de 200 euros al día entre semana y más de 300 euros los fines de semana. El trabajo consiste en largas jornadas de 8 a 12 horas, con descansos cada dos semanas, y aunque las tareas son sencillas, el mayor reto es mental debido al tiempo de inactividad. La empresa cubre el alojamiento, por lo que el principal gasto de Mario es la comida, y destaca que encontrar trabajo en Australia es accesible a través de páginas web, redes sociales y contactos. Mario forma parte de un creciente grupo de jóvenes españoles que emigran en busca de mejores oportunidades laborales y económicas fuera de España.

Cada vez más jóvenes españoles deciden hacer sus maletas y empezar de nuevo en el extranjero. El motivo es simple: ven más oportunidades para prosperar fuera de España.

Este éxodo es tal que en los últimos tres años se estima que entre 120.000 y 174.000 jóvenes españoles de entre 20 y 35 años han abandonado el país.

Uno de estos es Mario, originario de Leganés, que optó por establecer su vida en Australia y contó a EL ESPAÑOL cómo ha sido su vida en este país tan alejado.

"Te haces fuerte mentalmente"

La temporada de grano en Australia, como explicó Mario, empieza en el norte del país, acaba en el sur y ocurre principalmente entre septiembre y diciembre.

El inicio del viaje del joven de Leganés hace casi seis años fue gracias a que una amiga encontró una oferta de trabajo en la temporada de algodón, que va desde septiembre hasta abril, en Australia.

Al ver que los requisitos consistían en tener estudios superiores y contar con una Work and Holiday Visa, destinada a estudiantes o personas que vayan a trabajar en este país una temporada, Mario no lo dudó y, junto a ocho de sus amigos, emprendió camino.

En estos años ha vivido en varias zonas del país y se ha dedicado sobre todo a trabajar en la temporada de grano y de algodón.

"He ido haciendo amigos prácticamente en cada ciudad en la que he vivido, pero el mayor reto se da cuando llegas a una ciudad nueva y tienes que empezar de cero", confesó Mario.

A esto, el joven de 28 años agregó que "normalmente las dos primeras semanas suelen ser bastante ruina, ya que se te hace todo cuesta arriba, pero creo que también son esas semanas en las que más fuerte te haces mentalmente y en las que más logras crecer, quizás".

De esta manera, contó a EL ESPAÑOL que las jornadas son considerablemente largas: "Trabajo de 8 a 12 horas descansando un día cada dos semanas".

En un vídeo que compartió a través de su red social TikTok (@lega.wave) que, a pesar de la cantidad de horas trabajadas, no es un trabajo complejo: "Se gana bastante para lo poco que haces, que es dar un par de botones, mover lonas, palear y esperar mucho".

"Cobro por día unos 400 dólares australianos entre semana y unos 600 dólares australianos si es fin de semana", calculó el madrileño.

Esto, a su vez, se traduce en 224,38 euros entre semana y 336,56 euros cuando trabaja el fin de semana. Además, también es importante acotar que el alojamiento es pagado por la empresa, con lo cual, trabajando 12 horas en el desierto, el único gasto es la comida.

"Lo más complicado del trabajo es a nivel mental, ya que son muchas horas en las que no haces mucho ni usas mucho la cabeza porque son trabajos bastante simples, por lo que puede ser un poco aburrido", confesó Mario.

Así, señaló que para encontrar trabajo en Australia se puede optar por "páginas de trabajo, Facebook o contactos". En un vídeo en sus redes sociales expuso que para la temporada de grano las principales empresas son GrainCorp y Viterra.

Finalmente, concluyó señalando que a pesar de disfrutar estos años en Australia y haber conseguido formar una vida estable en este país: "Lo que más echo de menos es a mi familia".