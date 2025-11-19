Lucas (32) vive en un mini piso de 30 m²: "Pago 400 euros de alquiler, no me podía permitir una vivienda más grande"

Montaje con dos imágenes de Lucas mostrando el mini piso en el que vive. YouTube

Las claves nuevo Generado con IA Lucas, de 32 años, vive en un mini piso de 30 m² en Burriana (Castellón), pagando 400 euros de alquiler, ya que no podía permitirse una vivienda más grande. Los mini pisos, de menos de 40 m², son una alternativa creciente en España ante la subida de precios y la escasez de oferta de vivienda, especialmente en grandes ciudades. Lucas optó por un mini piso tras regresar de Argentina y buscar independencia para vivir con su pareja, destacando que el espacio reducido les resulta suficiente y asequible. Critica que la brecha entre los precios de la vivienda y los salarios está ahogando a muchas personas, incluso en municipios periféricos como Valencia.

Con la gran crisis de vivienda que hay en España, los precios siguen subiendo de forma incontrolada, haciendo difícil poder acceder a un hogar tanto en alquiler como en venta.

Por ello, son muchos los inquilinos y propietarios que buscan alternativas para poder responder a la excesiva demanda que hay en el mercado ante la escasa oferta.

Uno de ellos es Lucas, un joven de 32 años que decidió mudarse a un mini piso de 30 metros cuadrados en un municipio de Castellón por su asequible precio.

Mini pisos, la nueva alternativa

En España, los mini pisos han surgido como una respuesta a la creciente demanda de vivienda en ciudades con altos precios de alquiler y escasez de espacio.

Estas viviendas, generalmente de menos de 40 metros cuadrados, están diseñadas para maximizar la funcionalidad en espacios reducidos, ofreciendo soluciones habitacionales accesibles para jóvenes, estudiantes y profesionales que buscan independencia sin asumir altos costos.

Su popularidad ha ido en aumento especialmente en grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona o Valencia, donde la presión inmobiliaria ha encarecido los alquileres tradicionales.

Precisamente un mini piso es la única opción viable que vio Lucas cuando volvió a España después de vivir en Argentina durante seis años.

Lucas vive en el municipio de Burriana, Castellón, mientras trabaja en Villarreal. "Llegué a España de vuelta en 2022. Estaba viviendo con mi tío, era una casa familiar pero yo necesitaba un espacio para vivir con mi pareja", aseguraba.

Lucas vive en el municipio de Burriana, Castellón, mientras trabaja en Villarreal. "Llegué a España de vuelta en el 2022. Estaba viviendo con mi tío, era una casa familiar pero yo necesitaba un espacio para vivir con mi pareja", aseguraba.

Es así como encontraron el mini piso: "Buscando mucho vimos este mini piso, no lo concebíamos como un mini piso pero surgió la posibilidad. El precio era muy aceptable, todo estaba nuevo. Nuevo y buen precio, para los dos es más que de sobra".

El joven lleva ya tres años viviendo en el mini piso, lo que le permite ahorrar bastante con su salario de 1.350 euros. "A todo el mundo le gustaría vivir en una vivienda más grande por su proyecto de vida pero la verdad es que no estamos incómodos aquí", indicaba. "En ese momento con mi sueldo no me podía permitir algo más alto".

Así, viviendo durante este período en un mini piso, Lucas tiene una opinión clara sobre la crisis de la vivienda en España: "Estoy muy a favor del juego a nivel empresarial, todo al final es un elemento que tiene que tener su valor pero lo que pasa con la vivienda es que mucha gente ha invertido tanto en un bien que es tan esencial...".

"No se han dado cuenta que no se puede hacer un negocio real con ello", señalaba. "Hemos llegado a un punto que se ha adecuado por encima de lo que se han adecuado los salarios, entonces hay una brecha que está ahogando a la gente".

De hecho, el joven explicaba cómo incluso en los municipios y barrios periféricos de las grandes ciudades se están viendo precios inasumibles, especialmente en Valencia, donde él reside. "A veces la oferta no es capaz de abarcar toda la demanda, entonces se regula subiendo los precios", apuntaba.