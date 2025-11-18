Joao, pluriempleado, sobre la vivienda en España: “Ahora con 2 trabajos no puedes acceder ni a una hipoteca ni a un alquiler”

Las claves nuevo Generado con IA El aumento descontrolado del precio de la vivienda y el estancamiento salarial están poniendo en riesgo a la clase media española, según denuncia Joao Oliveira, pluriempleado con dos trabajos. Incluso con dos empleos, muchos trabajadores no logran acceder ni a una hipoteca ni a un alquiler asequible debido al alto coste de la vivienda y los sueldos bajos. Desde la pandemia, los españoles han perdido un 5,5% de su poder adquisitivo y más de 600.000 personas necesitan compaginar varios empleos para llegar a fin de mes.

La constante subida de los precios y los salarios congelados han ido haciendo que la clase media española se enfrente a su posible extinción. Según Cáritas, al menos 4 de cada 10 españoles son clase media.

Ahora bien, según Cáritas, la clase media son aquellos que cobran un salario de entre 30.000 y 80.000 euros, tienen un trabajo estable y una vivienda asequible, es decir, que no dedican todo su sueldo al pago de dicho inmueble.

Sin embargo, cumplir con estos requisitos se está volviendo algo prácticamente imposible para muchos españoles, entre ellos el pluriempleado Joao Oliveira, quien en laSexta Xplica, expuso su situación financiera recalcando que "la clase media no progresa actualmente".

"El alquiler es la trampa"

Lo cierto es que los dos factores principales que contribuyen a la desaparición de la clase media española son la vivienda y el trabajo.

El precio de la vivienda ha aumentado descontroladamente hasta alcanzar los 2.555 euros por metro cuadrado, según Idealista.

Esto, a su vez, se enfrenta a que el salario medio en España, en el año 2024, se sitúa en los 33.700 euros brutos anuales, según Eurostat. Esto supone hasta 6.000 euros menos que la media de la Unión Europea.

A esto se junta que son cada vez más comunes las contrataciones a tiempo parcial que resultan mucho más económicas para el empleador, pero significan sueldos muy inferiores para el trabajador.

Así, surgen casos como el de Joao Oliveira que para llegar al final del mes ha tenido que convertirse en pluriempleado y dedicarse a dos trabajos.

"Yo tengo dos trabajos, con uno pagas y el otro es para sobrevivir", comentó Oliveira. Señaló que el peor gasto es, en efecto, el alquiler.

"El alquiler es una trampa que sube sin freno, entonces lo que pasa es que ahí creas la brecha de que cada vez hay más ricos y más pobres", comentó haciendo referencia a lo mencionado anteriormente: tener una vivienda asequible es de clase media.

Añadió que esto al final genera un extraño sentimiento en los trabajadores españoles: "Te crea esa sensación que tenemos la clase trabajadora de trabajar y sentirte pobre".

Joao Oliveira, pluriempleado. laSexta

Esta desagradable sensación que describió Oliveira, principalmente se acrecienta en el momento de pagar el alquiler: "Cobras, pagas el alquiler y te quedas sin nada", comentó.

Con este panorama, Oliveira confesó que "llega un momento en el que tú dices ¿qué es lo que está pasando para que esto suceda? Porque antes con un sueldo podías tener poder adquisitivo y acceder a una hipoteca".

"Ahora ni con dos trabajos puedes acceder a una hipoteca y espérate que si seguimos así ni a una vivienda en alquiler", criticó el pluriempleado.

Lo cierto es que a pesar de que los salarios hayan aumentado, el coste de vida y la vivienda han aumentado a un ritmo tan abusivo que desde la pandemia los españoles han perdido un 5,5% de su poder adquisitivo.

Este dato refleja el verdadero estancamiento de los salarios en España. Así, según Cáritas, 4,3 millones de personas viven en situación de exclusión severa, de las cuales un tercio son menores de edad.

Finalmente, estas preocupantes cifras han llevado a que, como Oliveira, al menos 600.000 personas compaginen dos empleos o más para poder sobrevivir.