Amalia (76), se operó en la clínica privada por no tener cita en la pública: “Fueron 12.000€, se han ido todos mis ahorros”

El tema de las interminables listas de espera en la sanidad pública no es novedad. Con esto, miles de pacientes deben esperar meses o incluso años para conseguir una cita médica.

Los datos confirman la realidad. Según la plataforma Ep Data, en el segundo semestre del año 2024 en las listas de espera de la sanidad pública había al menos 864.583 pacientes y el tiempo medio de espera se sitúa en 126 días en quirófano y 105 días para especialistas.

Este fue el caso de Amalia Ortiz, una mujer de 76 años que contó en Y Ahora Sonsoles que necesitaba una cita con un oculista y, como la cita que obtuvo era para dentro de 5 meses, decidió ir a una clínica privada donde, al verla, le comunicaron que debía ser operada urgentemente.

"Era una cosa urgente"

La jubilada contó que primero fue a la sanidad pública, al no recibir cita, decidió ir a la privada donde llegó y "tardaron una semana en hacerme una analítica y me operaron".

"Era una cosa urgente, empiezo a ver raro, como cuando arrugas un papel, luego lo abres y ves las letras difuminadas, arrugadas y me digo 'qué raro' y cada vez iba a más", comenzó recordando la paciente.

Así, comentó que fue al médico, en la sanidad pública, y éste le comentó que iba a hacerle una cita para un oculista: "Mi sorpresa es que me da la cita para el 5 de diciembre y esto era en agosto", manifestó.

"Yo no podía estar así porque no veía", continuó Ortiz. Recordó que a su hermana le había ocurrido algo similar y había optado por operarse con un particular "porque también tardaban mucho".

Con ello, fue al mismo doctor que su hermana que le dijo "¿Tiene la analítica hecha? ¿No? Hágasela y la pongo para la semana que viene".

A pesar de haber recuperado su vista, lo que ha supuesto un 'antes y un después' fue el precio de dicha operación: "Pagué mucho porque fueron los dos ojos, primero fue uno y después me dijo el doctor que el otro estaba a punto de romperse y era mucho más complicado que el primero".

"Así que bueno, pues se me han ido todos mis ahorros, después de pagar 46 años a la Seguridad Social", comentó con cierto enfado. A lo que agregó el precio real de dicha operación: "Me he gastado 12.000 euros, más aparte las medicinas, que las caras no me las pasaba la Seguridad Social".

La realidad es que casos como el de Ortiz son muy comunes, por lo cual la privada poco a poco ha ido saturándose porque a pesar de que la sanidad pública intenta remediar el problema de las listas de espera, muchos pacientes toman la misma decisión de la jubilada.

De izquierda a derecha: Amalia Ortiz, afectada por las listas de espera y Sonsoles Ónega, presentadora Antena 3

La comparación en las listas de espera es bastante representativa: en junio del 2025 había 832.728 pacientes en lista de espera para operaciones en el Sistema Nacional de Salud, con un tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica de 118 días a nivel nacional, según datos de Ep Data.

Por otro lado, los tiempos de espera en la sanidad privada son muy inferiores: las consultas de especialistas tienen una demora de 14 días y, aunque no existen datos del año 2025, las referencias del sector privado marcan una espera habitual de 30 días a nivel nacional.

De esta manera, la sanidad pública se encuentra en una situación complicada porque la mayoría de sus médicos que deciden ejercer su profesión en el exterior y un sistema que peca de desestructurado.