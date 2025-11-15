Francisco Manuel, avicultor, sobre la gripe aviar: “La escasez va a hacer subir los precios de los huevos”

Si en una primera fase hubo confinamientos limitados en las granjas, ahora, en una segunda fase, los mismos se han ampliado a todas las existentes en España. Y eso incluye también a las ecológicas o a las de autoconsumo, por ejemplo.

Francisco Manuel Penabad es una de esas personas que tienen en su casa una pequeña granja, en concreto, de unas 30 gallinas. “Ya hace tres o cuatro años hubo que hacer un cierre del gallinero para que no entraran aves migratorias”, afirmó en Cope.

En aquella ocasión, técnicos de la Consejería del Medio Rural visitaron su explotación. Ahora, si vuelven, está convencido de que pasará el ‘examen’: “Las alimentamos dentro, y los bebederos también están dentro. Y tenemos redes para que no entre ningún tipo de ave”.

“Van a sufrir”

Francisco Manuel está convencido de que las explotaciones pequeñas como la suya no van a sufrir tanto como las mayores. “Las granjas ecológicas o de huevos camperos, si tienen que cerrar, van a sufrir porque van a tener que parar de golpe”, afirmó en la emisora.

Y eso se va a traducir en una escasez de huevos. “Y la escasez va a hacer subir los precios”, remarcó en su entrevista.

La medida implantada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación afecta a las 24.000 granjas avícolas que ahora mismo hay en España. De esa cantidad, 7.077 están dedicadas en exclusiva a gallinas ponedoras o a la producción de carne.

Si hablamos de gallinas ponedoras, son alrededor de 50 millones. La gripe aviar se ha traducido, de momento, en el sacrificio de entre 2,5 y 2,7 millones de gallinas. Eso ha hecho reducir el censo alrededor de un 5%.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cierre se extiende a todas las granjas, lo que afecta a las ecológicas y las de autoconsumo. También aquellas otras que produzcan carne o huevos para vender de manera directa al consumidor.

Los animales, por tanto, a partir de ahora no podrán estar al aire libre, lo que afecta sobremanera a las granjas dedicadas a la producción de huevos camperos, por ejemplo.

Esta medida se ha tomado por los movimientos migratorios de las aves de Europa a África. Y dado que el número de casos ha aumentado en el Viejo Continente, se ha ampliado.

"En España se ha constatado una abundancia de aves migratorias en zonas de humedales, habitual en esta época del año. Además, el descenso de las temperaturas es un factor que facilita la supervivencia del virus”, se puede leer en el comunicado del ministerio.

Y añade: “Las medidas de confinamiento tratan de evitar el contacto de las aves de corral con las migratorias que pueden ser portadoras del virus".

Conviene recordar que, este año, el virus de la gripe aviar se está expandiendo más rápidamente que en ocasiones anteriores. Desde julio, el número de notificaciones en las granjas avícolas de Europa ha sido de 139.