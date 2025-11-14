David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: "Trabajamos 20 h semanales y facturo hasta 6.000€ al mes"

Montaje de una imagen de stock de una máquina expendedora y una imagen del empresario David. iStock

Si hay un negocio que preste atención y servicio durante las 24 horas del día durante todos los días del año, sea pasivo y no requiera de una atención constante es el de las máquinas expendedoras.

De tal manera, se trata de una fuente de ingresos que ofreciendo productos tan básicos como café, agua o snacks, consigue una gran rentabilidad y sin necesidad de estar pendiente en todo momento.

Así, el canal de YouTube de Eric Ponce se encargó de analizar esta industria contando con David, dueño de tres tiendas con diferentes máquinas expendedoras en Alcoy y que explicó cómo funciona este negocio.

Expendiendo snacks y mucha facturación

El negocio de las máquinas expendedoras en España, conocido como sector del vending, ha crecido de forma constante en los últimos años impulsado por la automatización y los nuevos hábitos de consumo.

Se calcula que en el país operan más de medio millón de máquinas, gestionadas por miles de pequeñas y medianas empresas que abastecen oficinas, estaciones, centros educativos, hospitales y espacios públicos.

El modelo combina una inversión inicial moderada con costes de personal reducido, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para emprendedores como para empresas que buscan ingresos complementarios.

Esa fue precisamente la oportunidad que vio David cuando su mujer se quedó embarazada y perdió su trabajo. El emprendedor decidió adentrarse en este negocio buscando ingresos extra de forma pasiva y que pudiesen combinar mientras cuidaban de su familia.

Para empezar, David y su mujer decidieron colocar una máquina expendedora de segunda mano. Sin embargo, esa primera tienda no dio resultado por la ubicación y el vandalismo, por lo que decidieron reubicar su negocio.

Ahora en una zona mucho más céntrica es que lograron encontrar el éxito. Con el progreso de su emprendimiento decidieron expandirse y colocar tres tiendas con diferentes máquinas expendedoras.

De hecho, a día de hoy ya ha recuperado la inversión de su primer local. "Una vez el negocio ya empieza a funcionar, en cuatro añitos ya has recuperado la inversión. En mi caso fue así", aseguraba.

De ese modo, a día de hoy se ha consolidado con sus tres tiendas con máquinas expendedoras con diversos productos. "Para una tienda de tres máquinas, dos expendedoras y una de café, pues hablamos de en torno a 28.000 o 30.000 euros, más o menos", afirmaba David sobre el número de máquinas de sus tiendas y la inversión necesaria.

Sin embargo, para empezar en el negocio de máquinas expendedoras sin tanta tecnología ni gran diversidad de productos, el empresario fue claro: "Aquí con 14.000 euros montas una tienda".

En el caso de David, su facturación se encuentra entre 1.800 euros y 2.000 euros por cada tienda con tres máquinas. "Esto en bruto", indicaba. "Si descontamos género, gastos generales y tal, podemos estar en torno a unos 500 o 600 euros más o menos, quitando el alquiler y todo".

Es decir, que la facturación serían unos 6.000 euros pero beneficios netos alrededor de 1.800 euros entre sus tres tiendas. Una cifra seria, considerando que el empresario reconoce que de media trabaja unas 20 horas a la semana entre él y su mujer. "Si tuviésemos una tienda en vez de tres serían unas 6 o 7 horas", confesaba.

Además, cabe destacar que para llegar a este punto, David y su mujer han tenido que entender el mercado al que se adentraban, no solo con la ubicación sino a la hora de seleccionar los productos que mejor funcionaban.

"Vimos que sí se vendían bebidas energéticas, Coca-Colas, aguas, refresco, sobre todo agua es lo que más se vende", reconocía. "Y luego productos de consumo, palillos, galletas, chocolates, patatas de bolsa, este tipo de cosas...".

Esto se traduce en un ticket medio en torno a 1,40 euros según datos del datáfono. "Más o menos el coste del género está entre un 35 y un 40%", apuntaba.