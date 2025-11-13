Una madre, indignada ante los precios del supermercado: "Me he gastado 58€, he comprado el desayuno de mi hijo"

La mujer entrevistada y una persona en un supermercado. Montaje.

La escena podría ser la de cualquier familia en España: una madre saliendo del supermercado, incrédula al confesar lo que ha desembolsado en la compra.

"Me he gastado 58 euros. He comprado fruta..., bueno, desayuno para el colegio de mi hijo", confiesa ante los micrófonos de Antena 3 Noticias.

Una frase que refleja el sentir de miles de hogares que, pese a la inflación, siguen viendo cómo la compra semanal vacía el monedero.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha informado que la cesta de la compra se ha encarecido, de media, un 2,5% en 2025 respecto al año anterior.

Es el menor incremento de los últimos ejercicios, pero algunas categorías se disparan: el café molido cuesta ya un 54,2%, los plátanos de Canarias un 36%, los limones un 33% y los huevos un 30%.

Según el último estudio anual de la OCU, seis de cada diez productos básicos han aumentado de precio. Los alimentos frescos lideran las subidas con un 6,7%.

Dentro de este grupo, las frutas y hortalizas se encarecen un 8,2%, las carnes un 7% y los pescados un 3,4%. Y es que, según los últimos estudios, los expertos señalan que la energía y los carburantes son los grandes culpables.

Así ahorran los españoles día a día

En tiempos de precios disparados, cada euro cuenta. Muchos son los españoles que han aprendido a hacer malabares con el presupuesto: mirar ofertas, comparar supermercados, aprovechar los descuentos de última hora o llenar la cesta con marca blanca.

Si no, que se lo digan a esta consumidora, quien confiesa ante las cámaras su forma de ahorrar: "Ahora tomo menos café porque escojo las infusiones", contaba la mujer a Noticias Cuatro.

Otros, en cambio, han escogido visitar el supermercado cada mes: "Venimos todos los meses. Mira, el papel de cocina lo compramos a 1 €... Me he gastado 150 € y he comprado de todo", explica otra mujer a Antena 3.

Sin embargo, los expertos detallan que un simple cambio, como hacer la compra en tiendas alejadas de las ciudades, ayuda a "ahorrar más de 1.200 euros dependiendo del supermercado".

Y es que, aunque cada vez más los españoles comparan los precios entre supermercados, el ahorro también pasa por los pequeños gestos del día a día: apagar luces, revisar suscripciones, compartir coche o preparar tuppers para el trabajo.