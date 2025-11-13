David, emprendedor, sobre los salarios: "Si a una empresa le cuesta 2.500€ un trabajador, él termina recibiendo 1.500€"

Imagen de stock de las cuentas de una empresa y una imagen de David Canales. iStock

Además de los diferentes problemas que vive el país como la crisis inmobiliaria, uno de los más señalados es en relación a los salarios. Si bien el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) alcanzó los 1.184 euros este año, está lejos de igualar el costo de vida.

Por esa razón, a menudo se suele señalar a los empresarios o a la gran carga fiscal y de cotización que tienen las nóminas a la hora de entregar el salario.

Así, el empresario y autónomo David Canales se encargó de cargar contra este estigma y defender una menor carga fiscal en beneficio del trabajador.

Los salarios en España

Los salarios en España se han mantenido relativamente estancados en los últimos años, a pesar del aumento del coste de la vida.

Aunque el SMI ha experimentado varias subidas, muchos trabajadores continúan teniendo dificultades para cubrir sus gastos básicos. La inflación, especialmente en vivienda, alimentación y transporte, ha reducido el poder adquisitivo de los hogares, haciendo que el crecimiento del salario real sea muy limitado.

Para las empresas, el coste laboral sigue siendo uno de los principales desafíos. A los sueldos se suman las cotizaciones sociales, impuestos y otros gastos asociados a la contratación.

Esto provoca que mantener plantillas resulta caro, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Por ello, muchas compañías optan por contratos temporales o externalizaciones para reducir costes, causando mayor precariedad laboral.

Justo eso señaló David Canales, un emprendedor que estuvo en El Programa de Ana Rosa y defendió el valor de los empresarios a la hora de generar riqueza en el país.

"Tengo varias empresas, estoy en el sector clínico, de formación y ahora del software y marketing", aseguraba David. "No soy experto laboralista pero percibo que tenemos un problema con la concepción de que los empresarios quieren pagar poco a los trabajadores y no es así".

El emprendedor señaló la iniciativa en redes sociales que promueve una mayor transparencia salarial total a la hora de entender el costo que supone para la empresa un trabajador: "Estaría muy bien que pagásemos el 100% del coste de empresa para que sea consciente del coste real que supone".

Esta corriente se asocia con la idea de que los trabajadores perciban su salario bruto completo y sean ellos mismos quienes gestionen directamente el pago de sus cotizaciones e impuestos.

De esta manera, se fomentaría una mayor conciencia fiscal y de responsabilidad individual sobre el dinero que se destina a servicios públicos, haciendo visibles las cargas impositivas que se descuentan automáticamente.

"A modo de ejemplo: En una nómina de 1.900 euros, al trabajador se le retiene aproximadamente 370 euros y el coste de empresa es de 600 euros y pico. Es decir, de 2.500 euros de coste de empresa, el trabajador solo percibe 1.500 euros", afirmaba David.

"Esos 1.000 euros son Seguridad Social por parte de la empresa y el trabajador, y el IRPF".

Para finalizar su participación, el emprendedor no dudó en mostrarse crítico con el estigma social que hay sobre los empresarios en España: "El estigma de que los empresarios, empleadores y autónomos es que somos unos opresores y queremos pagar poco... En el momento que digan que eres empresario te miran mal".

"Pero yo me porto muy bien con mis empleados, trato de aprender cada día. No me considero empresario por el estigma social que una parte política nos ha señalado. Más bien como un emprendedor", confesaba David.