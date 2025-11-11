Una jubilada estalla por la reciente subida del precio de los huevos: "Antes media docena costaba 1€ y pico y ahora 2,40€"

Los huevos son un producto básico, casi diario para algunos españoles, pero con la reciente subida de precio en los últimos meses están convirtiéndose en un alimento cada vez menos accesible.

Los consumidores han debido notar que en los últimos seis meses el importe de los huevos ha subido un 50%, según confirma la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y el motivo principal es la gripe aviar y la escasez de gallinas.

Así, una jubilada ha sido entrevistada por el programa La Mirada Crítica y ha expresado su frustración por el incremento de los últimos tiempos. "Antes los comprábamos a 1 euro y pico la media docena y ahora me cuesta 2,30 o 2,40 euros", protesta.

Influencia de la gripe aviar

En una entrevista a pie de calle, ante la pregunta de si ha notado la subida, dice que "claro que lo ha notado, pero los tengo que comprar aunque sean caros", ya que son un producto indispensable del que no puede prescindir, ya sea para hacer un huevo frito, una tortilla francesa o complementar cualquier ensalada.

El programa de Ana Terradillos ha entrevistado, con el objetivo de hallar las causas, a Mar Fernández, directora de la Asociación Española de Productores de Huevos, quien ha recalcado el preocupante fenómeno de la gripe aviar.

"En estos últimos meses hemos tenido el peor episodio de influencia aviar en España y eso ha supuesto que hemos perdido dos millones y medio de gallinas que suponen un 5% de la producción", explica Mar.

Y añade: "Es difícil que aumente la oferta porque si te quedas sin gallinas después de un episodio de estas características es difícil porque puedes tardar seis meses o más en recuperar esa producción".

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a aves de corral y aves silvestres y es altamente contagiosa, pero es muy poco probable que afecte también a los humanos.

En cualquier caso, los datos son preocupantes: en la temporada 2024-2025 España no registró ningún brote, pero desde julio de 2025 se han registrado 14 brotes y más de 2,5 millones de animales afectados. En consecuencia, el Gobierno ha confinado aves de corral en 1.200 municipios para no propagar la gripe aviar, sobre todo en Castilla y León y Andalucía.