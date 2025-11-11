Confirmado por el Gobierno: nueva ayuda de hasta 3.000 euros para obtener el permiso de conducción

El Consejo de Ministros ha aprobado una ayuda de hasta 3.000 euros por persona para obtener los permisos de conducción de las clases C y D. Es decir, para camión y autobús.

Lo ha hecho a través de un real decreto, y a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. ¿Quiénes se pueden beneficiar de esta ayuda?

Pues, por un lado, aquellas personas que, estando en disposición del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, estén cursando el segundo año del Título.

O aquellas otras que dispongan del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para la conducción de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, y se matriculen en una autoescuela para obtener el permiso de conducción C o D.

Estas últimas tendrán la posibilidad de obtener también el permiso B, teniendo que obtener en todo caso uno de estos dos últimos.

Entrada en vigor

Las personas interesadas deben saber que estas ayudas financiarán tanto la obtención de estos permisos de conducción, como las tasas de examen, de expedición del permiso y gastos derivados del examen psicotécnico.

En conjunto, el montante total de las ayudas es de 500.000 euros y serán compatibles con otras ayudas destinadas a la obtención de estos permisos ya existentes.

Las solicitudes deben presentarse en un plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor del real decreto. También es importante subrayar que las personas beneficiadas tendrán un plazo de un año para la obtención de los permisos subvencionados desde su concesión.

Dicho plazo podrá alargar otros seis meses más siempre y cuando la persona interesada demuestre que ha sido por causas justificadas.

Las solicitudes se atenderán por orden de presentación, siguiendo el modelo tradicional de concurrencia simple.

Sin embargo, se establece un orden de prioridad para las solicitudes, indicando que se dará preferencia a aquellas personas que dispongan del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera; en segundo lugar, los que hayan cursado el primer curso de este título; y, en tercer lugar, los que dispongan del CAP.

Este programa de ayudas forma parte del Plan Reconduce cuya finalidad es promover la captación de talento y de nuevos conductores profesionales para el sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros.