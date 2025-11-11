Bernat, un joven español viviendo en Vietnam: "Es muy barato, por 400€ alquilas una casa con piscina y gimnasio"

Bernat y una pareja de españoles en una casa con piscina y gimnasio creado con IA. Montaje.

Cada vez más jóvenes en España miran hacia fuera buscando algo que en su país parece haberse vuelto un lujo: una vida estable.

Los sueldos no terminan de despegar, un mercado laboral marcado por la temporalidad y los alquileres disparados empujan a toda una generación a coger el pasaporte y moverse de ciudad.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 312.000 jóvenes menores de 35 años viven en otros países, una cifra que no ha dejado de aumentar en la última década.

Alemania, Reino Unido o Suiza siguen siendo los destinos clásicos. Pero hay un nuevo mapa migratorio que se está abriendo: el sudeste asiático.

Vietnam, Tailandia o Camboya se han convertido en una alternativa real para quienes buscan empezar de cero sin renunciar al ocio, al buen clima y a un coste de vida asumible.

Allí, donde el salario medio ronda los 320 euros al mes, según el Banco Mundial, un sueldo como el de profesor supone un cambio de vida.

Bernat lo sabe bien. Este joven español decidió mudarse hace unos años a Ho Chi Minh para enseñar inglés.

"Me pagaban unos 16 euros la hora y con eso ya llegaba a más de 1.000 euros al mes... suficiente para vivir en Vietnam, no rico, pero bien", explica en su canal de YouTube.

Alojamiento 'de lujo' por 400 euros al mes

El contraste salarial también marca su día a día: "Te abre la mente. Todo es mucho más barato, no tienes que preocuparte por el dinero", confiesa.

Eso sí, no todo ha sido un camino idílico. Bernat reconoce que hay choques culturales difíciles de asumir para un español.

Uno de ellos es que "comen perro y gato". Una costumbre que en España parece impensable, sigue sucediendo en Vietnam tras un periodo crítico de hambruna, según relata el joven español, quien además confiesa que: "En los mercados locales aún se ve carne de perro, y es durillo, pero es su cultura".

Otras costumbres, en cambio, las aplaude: "Se sacan los zapatos al entrar en casa. Lo encuentro perfecto porque la casa se ensucia menos", confiesa.

También ha tenido que adaptarse al peculiar sistema del país: "Vietnam es comunista. Hay elecciones, pero siempre son del mismo partido. Y cuando hay corrupción, se castiga con cárcel o incluso con ejecuciones".

Mientras, en España, el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones. Según el portal Fotocasa, el alquiler medio supera ya los 1.090 euros al mes, con precios que alcanzan los 1.200 euros en Madrid o Barcelona.

Sin embargo, la comparación habla por sí sola. Tal y como señala Bernat, con apenas 400 euros "consigues un sitio donde hay piscina y tiene gimnasio, un sitio como de rico", una realidad que dista mucho de lo que se puede encontrar en España.

No es de extrañar que ante los precios, oportunidades y estilo de vida en otros países, muchos sean los españoles que hagan sus maletas en búsqueda de un mejor futuro.