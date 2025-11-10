Un técnico de refrigeración con 14 años de experiencia: "Como mínimo se gana por encima de 2.500 euros"

Montaje de un técnico de refrigeración mientras trabaja en el cableado del sistema. TikTok

Las claves nuevo Generado con IA Los técnicos de refrigeración, especializados en instalación y mantenimiento de sistemas como cámaras frigoríficas y aires acondicionados, pueden ganar al menos 2.500 euros mensuales con experiencia. Existe una alta demanda de técnicos de refrigeración en España, mientras el sector sufre escasez de profesionales cualificados, lo que abre oportunidades laborales para desempleados. La profesión requiere actualización constante debido a los avances tecnológicos, incluyendo la adaptación a la inteligencia artificial, y es fundamental en sectores como alimentación, farmacéutica y logística.

Los oficios, en los últimos tiempos, están popularizándose por ser una gran fuente de trabajo y con unos salarios más elevados que en algunas profesiones para las que se necesita un grado universitario. Fontaneros, albañiles, electricistas e incluso técnicos de refrigeración son opciones que dibujan una carrera laboral prometedora.

Ahora, en el caso de los técnicos de refrigeración, no está del todo claro en qué consiste exactamente su trabajo. Son profesionales especializados en la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración. Es decir, cámaras frigoríficas, neveras, aires acondicionados y otros equipos de climatización.

Así, un trabajador con 14 años de experiencia en el sector ha hablado con el portal de recursos humanos Talent Match para destacar las oportunidades y las ventajas de dedicarse a esta especialidad. "Como mínimo se gana por encima de 2.500 euros al mes", asegura el residente en Cataluña.

Auge de los oficios manuales

Confirma que es un puesto de trabajo que está bien pagado y que, a su vez, se necesitan muchos trabajadores, por lo que es una oportunidad perfecta para que los más de 2,44 millones de personas desempleadas en España -según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)- puedan encauzar sus carreras.

Además, el entrevistado insiste en que las empresas de refrigeración están demandando cada vez más trabajadores. "Hay mucha demanda en el sector, la gente no consigue buenos técnicos y hay mucha chapuza a pesar de que el SOC -Servicio Público de Empleo de Catalunya- ofrece muchas opciones para capacitarse".

En cambio, señala que "hay poca gente que quiere especializarse en esto", como ocurre con otras profesiones en la que se busca casi desesperadamente trabajadores jóvenes.

"La gente que trabaja en esto va bien económicamente y además hay cosas como el certificado profesional que le da un plus y una valía mayor", insiste el hombre.

Los profesionales de la refrigeración son fundamentales en sectores relacionados con la alimentación, la restauración, la farmacéutica, la logística y el confort ambiental en viviendas y oficinas, siendo importantes tanto para empresas como para particulares.

Eso sí, es una profesión que requiere de una actualización constante. La tecnología avanza de forma inexorable y los sistemas de refrigeración y de aires acondicionados también deben adaptarse rápidamente, lo que supone un desafío extra para los empleados. El protagonista, con más de una década de experiencia laboral, se está adaptando actualmente a la revolución de la inteligencia artificial.