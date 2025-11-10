Sagrario, jubilada de 81 años, necesita un tratamiento médico urgente: “Me dieron la cita para el 2027, igual ni llego”

Las claves nuevo Generado con IA Sagrario, una jubilada de 81 años con artrosis severa, ha recibido una cita médica urgente para 2027, a pesar de que el traumatólogo recomendó el tratamiento en menos de 4 semanas. Las listas de espera en la sanidad pública española afectan a 864.583 pacientes, con esperas medias de 126 días para quirófano y 105 para especialistas. Otros pacientes, como Isabel Montero, acumulan años de espera para operaciones, lo que genera frustración y sensación de abandono, especialmente en personas mayores con dolencias graves.

Las listas de espera en la sanidad pública suponen un tema recurrente en las reclamaciones de sus pacientes que se encuentran con que deben esperar meses o incluso años para conseguir la esperada cita.

Según los datos de la plataforma Ep Data, en el segundo semestre del año 2024 había al menos 864.583 pacientes en lista de espera. El tiempo promedio de dicha espera se sitúa en 126 días en quirófano y 105 días para especialistas.

Así, ocurren casos como el de Sagrario, una jubilada de 81 años que vive con fuertes dolores que muchas veces le impiden hasta levantarse de la cama. Le recetaron con carácter urgente una infiltración para aliviar el dolor. La citaron para el año 2027.

Una cita "preferente" para 2027

El traumatólogo de Sagrario Galán, según contó la paciente en el programa Y Ahora Sonsoles, advirtió que era preciso realizar dicho procedimiento médico para calmar el dolor de la afectada en período de tiempo de "menos de 4 semanas".

Sin embargo, eso no es posible ya que la cita que recibió es para el 16 de agosto del 2027. La jubilada no contuvo su disgusto y comentó que "dos años, en agosto del 2027, es vergonzoso, me siento como un gusano que se le pisa y se acabó".

Sagrario Galán y el ticket con la cita pautada para el 16 de agosto del año 2027. Antena 3

"Yo tengo 81 años y voy a 82 años y estoy en una recta muy peligrosa y cuando me venga a mi esto, igual ni llego porque probablemente me habré muerto", confesó Galán.

Además de esto agregó que "tengo unos dolores tremendos" y, según la paciente, lo único que lo alivia es "la infiltración esta que ponen para quitar el dolor y creo que tengo todo el derecho del mundo".

La artrosis de la jubilada es muy severa, sobre todo en las lumbares donde acotó que "ya estoy hueso con hueso". Además, lleva varios años padeciendo esta enfermedad ya que "desde los 27 años yo estoy con estos problemas que ya me la diagnosticaron", comentó.

A raíz de esta situación, la paciente puso una reclamación para conseguir un cambio en la fecha para la cita. Sin embargo, declaró que "no he recibido respuesta de nadie".

Por muy tétrica que suene la historia, Sagrario no es la única en este tipo de situación. Isabel Montero, una mujer de 68 años que también intervino en el programa, lleva desde el año 2022 esperando una operación de espalda.

"No sé qué pasa, llevo ya 40 meses esperando", comentó la paciente afectada. Explicó que lo que ha ocurrido es que "la van posponiendo, no me han dado explicaciones ni me han dicho 'dentro de dos meses o dentro de cuatro'", expuso indignada Montero.

Isabel Montero y su hija con Sagrario Galán en el programa 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Así, contó que cada vez que le han pospuesto la operación ha reclamado, pero que "parece que les da lo mismo, porque claro como no les duele".

La hija de Montero que se encontraba con ella en su intervención, agregó que su doctora siempre le responde que "es la primera en la lista de espera, pero se ve que no corre".

Muchos pacientes que, como Galán y Montero, acuden a la sanidad pública para este tipo de procedimientos, suele ser porque en las clínicas privadas estos son muy costosos, ya sea porque requieren muchas horas, materiales, medicamentos, entre otros.

De esta forma, cuando este tipo de pacientes se encuentra con este tiempo de espera y, además, son de edades avanzadas, les da la sensación de un callejón sin salida o, como comentó la jubilada, que "no importo".