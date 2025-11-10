Mari, vecina, sobre el precio de la compra: “Antes con 10.000 pesetas llenaba el carro, ahora con 60€ no me da para nada”

Imagen generada por IA de una mujer haciendo la compra y una imagen de Mari Terraza. Gemini

Las claves nuevo Generado con IA La inflación anual en España se sitúa en el 3,1%, provocando un notable encarecimiento de la cesta de la compra y dificultando a las familias cubrir sus necesidades básicas. Factores como el aumento de los costes de energía, transporte y materias primas están detrás de la subida generalizada en los alimentos esenciales, como pan, leche, frutas, verduras y aceite de oliva. Los hogares españoles han visto cómo los precios de los alimentos han subido un 17% de media en los últimos dos años, mientras los salarios no han aumentado al mismo ritmo, reduciendo su poder adquisitivo. Testimonios como el de Mari Terrazas reflejan la frustración de los consumidores, que afirman que antes con el equivalente a 10.000 pesetas llenaban la compra semanal, mientras que hoy 60 euros no alcanzan para lo mismo.

Actualmente, la inflación en España se encuentra en el 3,1% anual, de acuerdo con los datos del INE a octubre de 2025. ¿La principal consecuencia? La cesta de la compra.

Los ciudadanos ven cómo el precio de los diferentes alimentos del supermercado se encarecen más y más, provocando que sea más difícil para las familias asumir los gastos necesarios para sobrevivir mes a mes.

Así, recientemente se hizo popular el caso de Mari Terrazas, una vecina que compartió en redes sociales su reclamo ante la subida del precio de los alimentos.

La inflación en la compra

En los últimos meses, España ha experimentado una notable subida en los precios de los alimentos, un fenómeno que preocupa tanto a los consumidores como a los productores.

Factores como el encarecimiento de la energía, los combustibles y el transporte han incrementado los costes de producción y distribución, lo que se ha traducido en un aumento del precio final de muchos productos básicos.

Este encarecimiento afecta especialmente a alimentos de primera necesidad, como el pan, la leche, las frutas, las verduras y el aceite de oliva.

A la presión de los costes internos se suma la inestabilidad en los mercados internacionales, marcada por conflictos geopolíticos, el cambio climático y la volatilidad en el precio de las materias primas.

Los grandes afectados de esto son las familias y aquellas personas con recursos más limitados, ya que la subida del precio de los alimentos no ha venido acompañada de una subida equitativa de sus salarios.

Por ello, testimonios como el de Mari en su vídeo reflejaban la realidad de muchos: "¿Cuándo va a ser el momento en que paren de subir el precio de la comida? Porque estoy más perdida que el barco de largo. Antes se podía decir que nos apañábamos con cualquier cosa: patata y huevo".

"Pero si es que ha subido el doble, casi el triple. Estoy indignada no, lo siguiente. ¿Para qué estamos trabajando? Me cuesta la vida llegar a final de mes. Mañana no sé a cuánto estarán las patatas o a cuánto estará el huevo. Lo que digo, vamos a acabar todos chupando piedras", señalaba en sus redes sociales.

Debido a su reclamo, Y Ahora Sonsoles contó con su presencia en plató para abordar esta inflación en los alimentos.

"No sé a dónde vamos a llegar. Como siga la cosa así, vamos a quedar muy mal", aseguraba. "En casa somos tres ahora mismo y todo te cuesta una barbaridad. No sé qué se va a poder comer. Lo básico son las patatas y los huevos, y ha subido todo. Ahora son casi una cosa de lujo".

De hecho, la mujer explicaba cómo esta subida ha afectado a todos los alimentos: "Todo en general está caro: la carne, el pescado, la fruta...ha subido todo y no ha parado de subir".

Además, Mari no dudaba en indicar cómo con la peseta la compra le salía más asequible. "No sé, llámame antigua pero yo antes con la peseta me organizaba muchísimo mejor. Antes con 10.000 pesetas llenaba el carro de la compra", apuntaba.

"Ahora 60 euros equivalen a 10.000 pesetas y no me llega para nada. Cero patatero. Con 10.000 pesetas comíamos los tres tranquilamente. Hacía la compra de la semana. Hoy en día con 60 euros no me da para nada", confesaba la mujer.

Por ello, para acompañar su sentimiento, el programa presentado por Sonsoles se encargó de comparar los precios de los alimentos en 2023 y en 2025: "Las judías verdes antes costaban 1,99 y ahora 2,93; el plátano antes era 1,99 y ahora 2,17; la ternera ha pasado de costar 6,91 a 8,16... Una compra así nos salía 73,48 euros y hoy en día 86,26 euros".

Esto demostró que los alimentos han subido un 17% de media en los últimos 2 años. Este contexto ha llevado a un descenso del poder adquisitivo de los hogares, que deben destinar una mayor parte de sus ingresos a la cesta de la compra.

Aunque el Gobierno ha implementado medidas como la reducción del IVA en algunos alimentos básicos, los efectos sobre el bolsillo de los ciudadanos aún son limitados.

La inflación alimentaria se ha convertido, por tanto, en uno de los principales retos económicos y sociales del país, con implicaciones directas en la calidad de vida y el consumo de las familias españolas.