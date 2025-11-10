Fausto, jubilado, crítico con retrasar la edad de jubilación: "Yo he estado trabajando desde los 9 años en la agricultura"

Las claves nuevo Generado con IA El sistema de pensiones en España enfrenta una crisis debido al aumento de la esperanza de vida, baja natalidad y el incremento de la deuda de la Seguridad Social. El Gobierno ha comenzado a retrasar progresivamente la edad mínima de jubilación, una medida que genera rechazo social, especialmente entre quienes han trabajado desde muy jóvenes, como Fausto. Fausto, jubilado tras una vida de trabajo agrícola desde los 9 años, defiende su derecho a disfrutar de la jubilación y critica el aumento de la edad de retiro. Actualmente, la edad mínima de jubilación es de 66 años y 8 meses y seguirá aumentando hasta llegar a los 67 años en 2027 para quienes no hayan cotizado lo suficiente.

El sistema de pensiones en España está en una situación compleja. Existe una crisis poblacional propiciada por el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad. Así, es imposible que en el futuro los jóvenes pueden sufragar las pensiones de cada vez más personas y durante cada vez más años.

Además, este contexto va a provocar que la deuda de la Seguridad Social siga aumentando y que el sistema explote más pronto que tarde. En consecuencia, el Gobierno ya ha empezado a retrasar la edad de jubilación paulatinamente, medida tremendamente impopular.

Fausto está jubilado desde hace varios años y considera que se lo merece porque ha estado "toda la vida trabajando". En concreto, en el programa Andalucía Directo de Canal Sur, ha asegurado que él empezó a trabajar a los "9 años en la agricultura" y ahora la vida le trata "maravillosamente".

Retrasar la edad de jubilación

Así, tras muchos años dándolo todo en el campo para proveer de alimentos a la sociedad, considera que hay una edad en la que es necesario retirarse y disfrutar de otras facetas vitales y descansar.

Por su parte, su esposa Lola se muestra aliviada y contenta en esta etapa, donde ha podido apuntarse junto a su marido a sesiones deportivas y de movilidad en un gimnasio del municipio almeriense de Berja.

"Desde que me he jubilado, he estado en casa, podemos ir a pasear, nos hemos ido de viaje", señala. Aunque también es cierto que no todos los pensionistas se lo pueden permitir, ya que muchas personas tienen una prestación reducida y en ocasiones insuficiente para afrontar la subida de precios generalizada.

Hay una corriente de opinión, protagonizada por algunos jóvenes, en la que se expresa con indignación "la injusticia" del sistema de pensiones actual. Argumentan que los trabajadores activos tienen que pagar con sus impuestos la remuneración de las personas retiradas, mientras que ellos sufren para llegar a fin de mes.

En contrapartida, casos como el de Fausto y Lola, tras haber cotizado toda su vida, chocan con el planteamiento de estos jóvenes, ya que legalmente han trabajado lo suficiente para cobrar una pensión y disfrutar de la recta final de su vida.

Actualmente en España la edad mínima de jubilación está fijada en 66 años y 8 meses y en 2026 va a aumentar hasta los 66 años y 10 meses. Por lo tanto, todos los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses deberán esperar a cumplir esta edad para retirarse. En 2027, a su vez se llegará a los 67 años, aunque a la luz de la situación de la hucha de las pensiones, se seguirá alargando la edad mínima.