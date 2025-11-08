Gonzalo Bernardos, economista: "Los nuevos pobres ya no son las clases humildes, sino quienes cobran sueldos de 1.600 euros"

Las claves nuevo Generado con IA El economista Gonzalo Bernardos advierte que la vulnerabilidad económica ya afecta a quienes cobran sueldos de 1.600 euros, no solo a las clases tradicionalmente humildes. El acceso a la vivienda en España se ha vuelto cada vez más difícil, tanto para la compra como para el alquiler, debido a los altos precios, la escasez de oferta y la inflación. Bernardos critica a los supuestos expertos en finanzas en redes sociales y recomienda no dejarse engañar por promesas de enriquecimiento fácil mediante el endeudamiento. El experto considera que el alquiler puede convertirse en una "trampa mortal" y aconseja, pese a las dificultades, intentar comprar vivienda como mejor plan de futuro.

El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta actualmente la sociedad española, sobre todo en el caso de los más jóvenes, que se encuentran con serias dificultades para poder acceder a un inmueble, ya sea a través de la compra o el alquiler.

Comprar una casa es cada vez más caro, siendo inaccesible para muchos jóvenes que tienen grandes dificultades, incluso a la hora de ahorrar para la entrada de la vivienda. El panorama no es mejor en el caso del alquiler.

En el mercado de alquiler nos estamos encontrando con precios prohibitivos en muchos casos, pero también con una escasez de oferta que se junta con una demanda con tendencia al alza. Todo ello lleva a que cualquier vivienda disponible desaparezca en apenas unas horas desde que es publicada.

Sobre la problemática del mercado inmobiliario en España se ha pronunciado en numerosas ocasiones el economista Gonzalo Bernardos, de 62 años, que en cada intervención pública critica el sistema.

Tanto él como otros expertos llevan tiempo advirtiendo de las consecuencias de la caída en la construcción de nuevas viviendas que, junto a la inflación y el aumento del coste de vida en muchas zonas de España, hace que resulte cada vez más complicado acceder a una casa.

El riesgo de vulnerabilidad

El profesor de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona se muestra preocupado porque actualmente ya no son solo las clases tradicionalmente más humildes las que se encuentran en peligro de vulnerabilidad, sino que cada vez lo están más ciudadanos.

Gonzalo Bernardos se ha mostrado crítico con todos aquellos que, una vez que han hecho un curso rápido, se presentan como expertos en la materia y aprovechan las redes sociales y otras plataformas para dar consejos sobre éxito financiero.

El experto aconseja no hacer caso a los "vendehumos": "No os dejéis engañar por charlatanes de feria que dicen que con un salario de 2.000 euros han podido comprar 6, 8 o 17 pisos gracias al endeudamiento con banco", comienza diciendo.

Bernardos explica que, "si han conseguido crédito, es para la compra de uno. Hay dos posibilidades: no los tienen o el dinero lo ha puesto su familia", por lo que recomienda no caer en sus engaños.

El economista reconoce que la situación de millones de españoles ha cambiado, y en gran parte asegura que tiene que ver con los salarios que permanecen estancados mientras los precios suben, lo que afecta de manera directa a los ahorros.

Según indica, "una persona que cobra 1.600 euros ya puede ser considerada vulnerable en España" y que la principal causa de que se reduzca la oferta de alquiler en el país tiene que ver con "el pánico de los propietarios a que los inquilinos se declaren vulnerables".

Por todo ello, aconseja que en los hogares se aplique una "economía de guerra", puesto que las familias afrontan tensiones económicas que contrastan con los datos macroeconómicos de crecimiento del país.

"Cuando mejoras en el trabajo y ganas algo más, te puedes comprar una vivienda mejor que la primera, porque vendiéndola ya te da para sufragar lo que el banco no te va a prestar e, incluso, tienes liquidez", ha comentado al respecto.

El alquiler puede ser "una trampa mortal"

En una entrevista concedida a la revista Lecturas, Gonzalo Bernardos remarcó la necesidad de seguir de cerca la evolución del Banco Central Europeo (BCE) y el euríbor, ya que podrá dar información muy importante de cómo moverse en el mercado inmobiliario.

"Lo que observamos en los últimos tiempos es que el euríbor está en niveles muy bajos, incluso en negativo y lleva muchos años así, pero esos años anteriores eran una irregularidad histórica y no eran la norma", manifestó el experto.

El economista también aprovechó la ocasión para hablar del riesgo de estar demasiado tiempo en el mercado de alquiler: "El problema para vivir donde tú quieres es entrar en el mercado de la vivienda, porque estar mucho tiempo en el mercado del alquiler es una trampa mortal, ya que cada vez te es más difícil comprar una vivienda", destaca el experto.

La compra de una vivienda es la mejor opción, en opinión de Gonzalo Bernardos, si bien es consciente de que, con los salarios actuales, resulta casi imposible asumir el pago inicial que exigen los bancos para poder acceder a una hipoteca sin la ayuda de los padres.

Y es que, además de las arras, los compradores también tienen que afrontar gastos notariales, impuestos y otras obligaciones que derivan del contrato de compraventa y que hacen que sea aún más complicado el acceso a la vivienda.

Ya en la recta final del año, muchos se preguntan si la situación será mejor en 2026, pero los expertos no son demasiado optimistas, ya que aseguran que el mercado inmobiliario continuará incrementando sus precios en España.

No obstante, muchos expertos en la materia sí aseguran que el aumento de los costes se ralentizará, y aunque los precios continuarán con su tendencia al alza, se prevé que lo hagan en menor medida de lo que lo hicieron a lo largo de los últimos tiempos.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la situación del mercado no será la misma en todas las ciudades y territorios, por lo que habrá que valorar cada caso de forma individualizada.