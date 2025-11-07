Pedro, experto en coches: "Van a subir la gasolina y el diésel a 2 euros el litro por culpa de un impuesto nuevo"

Pedro, experto en coches y creador de la cuenta 'Motor 22CV'

Las claves nuevo Generado con IA La Unión Europea ha aprobado una nueva normativa medioambiental que incluye el impuesto ETS2, que podría encarecer la gasolina y el diésel hasta los 2 euros por litro. Pedro, experto en automoción, advierte que el nuevo impuesto afectará especialmente a autónomos y pequeñas empresas, incrementando sus costes energéticos. El impuesto ETS2 entraría en vigor en enero de 2027, con subidas estimadas de 25 céntimos por litro inicialmente y hasta 50 céntimos más en 2030. La medida busca reducir emisiones de CO₂, pero se teme que el encarecimiento del combustible sea difícil de asumir para muchos ciudadanos, comparándose desfavorablemente con los precios en Estados Unidos.

La Unión Europea ha aprobado una nueva normativa medioambiental que podría tener un fuerte impacto en los conductores.

Pedro, creador de la cuenta Motor 22 CV, advierte que este cambio legislativo encarecerá el precio del combustible hasta niveles históricos.

Según él, la medida afectará especialmente a autónomos y pequeñas empresas, que ya soportan un alto coste energético.

Otro golpe al bolsillo

"Van a subir la gasolina y el diésel a 2 euros el litro. Y todo por culpa de un nuevo impuesto que han presentado hoy mismo en el Parlamento Europeo", explica Pedro en uno de sus vídeos.

El impuesto, conocido como 'ETS2', forma parte de una nueva normativa de CO₂ que busca reducir las emisiones del transporte y los edificios, pero podría disparar los precios de la gasolina y el diésel en los próximos años.

Pedro, claramente en contra, critica con dureza la iniciativa. "Vaya nombrecito. Este nuevo impuesto es peor que una ETS", afirma con ironía.

A su juicio, los proveedores de energía trasladarán los costes a los consumidores. "Los proveedores van a trasladar el precio del combustible a los consumidores finales. Vamos, como se regula el mercado siempre", sostiene.

La medida entraría en vigor en enero de 2027, con un incremento estimado de 25 céntimos por litro.

Pero el problema no acabaría ahí. "En el año 2030 se espera que suba hasta los 50 céntimos más", advierte Pedro, señalando que el aumento sería progresivo y difícil de asumir para muchos ciudadanos.

El experto compara la situación con la de otros países. Mientras que en Estados Unidos el litro de combustible cuesta unos 75 céntimos, los españoles, con una renta per cápita tres veces menor, pagarían el triple.

"Es como si la gasolina a los españoles nos saliese seis veces más cara que a un americano", lamenta.

Para Pedro, esta situación sería insostenible, especialmente para un grupo concreto de la población. "Es imposible para los negocios y para los autónomos", denuncia.

Bruselas defiende el coche eléctrico como alternativa, pero no todos están dispuestos a dar el salto.

"¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a pasar a un coche eléctrico como quiere Bruselas obligándote o tú vas a ser de los que aguantan?", concluye Pedro, dejando así el debate abierto.