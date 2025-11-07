Abel, camionero autónomo con años de experiencia: "De chófer se gana unos 2.000€, pero por mi cuenta son hasta 5.000€"

Imagen generada por IA de un camionero y una imagen de Abel. Gemini

El sector de transporte vive un momento complicado debido a la escasez de trabajadores y la falta de relevo generacional que hay en España.

Se trata de profesiones con largas jornadas de trabajo y un gran esfuerzo físico, una situación que se vuelve aún más difícil cuando el camionero es autónomo.

Así, el camionero autónomo Abel se encargó de contar su trayectoria en la carretera y sus condiciones laborales en su perfil de Youtube (@Sobreruedas Europa).

La vida en la carretera

Los autónomos del transporte, conductores que trabajan por cuenta propia, representan una parte esencial del tejido productivo.

Se estima que más de la mitad de las empresas de transporte por carretera en España son de carácter unipersonal o microempresas.

Estos profesionales asumen una gran carga de responsabilidad, ya que deben afrontar no solo las exigencias del trabajo diario, sino también los costes de mantenimiento, combustible, seguros y peajes, además de cumplir con la normativa europea.

De ese modo, un caso así es el de Abel, un trabajador autónomo del transporte con gran experiencia en el sector y que heredó de su padre: "Soy transportista por parte de mi familia, de mi abuelo, de mi padre, de mi tío... Lo llevo en la sangre, es lo único que quiero hacer en mi vida".

Por ello, Abel se dedica en cuerpo y alma al mundo del transporte, razón por la que se hizo autónomo. "Económicamente conviene ser autónomo según mi punto de vista", confesaba Abel.

"Yo les decía que podía ganar de 4.000 a 5.000 euros como autónomo y mis compañeros se sorprendían. Claro que puedes ganar eso, aunque depende de tus cargas. Tienes que saber que tienes que pagar a Hacienda lo que corresponde por tu ganancia, como cualquier trabajo".

"Cuando eres autónomo, en tu mente está que el camión produzca lo máximo posible", aseguraba el camionero. "Cuando eres chófer, tu mente solamente está en tu día de trabajo, por así decirlo. Termina mi día y ya desconectas completamente".

Abel conoce perfectamente el trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. Por ello su opinión en relación a ambos es un tanto mixta.

"Como chófer para una empresa puedes llegar a ganar entre 1.000 y 1.500 euros al mes", afirmaba Abel.

El camionero se encargó de explicar cómo es vivir siendo autónomo: "Te quita mucho tiempo fuera de tu hora de trabajo. Hay quien dice que 'No, mira, como autónomo ya estás, te haces millonario'. No, no es así tampoco".

"O sea, ganas más pero millonario no te vas a hacer porque te descuenta el 20% Hacienda, y en cuanto te pases un poquito ganando de más, te van a bajar el 40% de tus ganancias", afirmaba.

"No compres el camión más barato que encuentres con muchos kilómetros porque dices: "Poco a poco me voy acomodando"", contaba. "Ese error te rompe el camión, pierdes el trabajo, pierdes dinero, quedas mal con la empresa si llevas una carga y se te queda el camión a mitad de camino, lo que fuera".

A pesar de su importancia, el colectivo de autónomos del transporte enfrenta numerosos desafíos. La subida del precio del gasóleo, la competencia de grandes flotas y plataformas logísticas, y la presión de los márgenes cada vez más ajustados han puesto en riesgo la viabilidad de muchos pequeños transportistas.

Todo ello configura un panorama en el que la sostenibilidad del sector pasa por equilibrar la competitividad con la protección de los trabajadores autónomos, verdaderos motores silenciosos del transporte en España.