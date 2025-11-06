El trabajador de un negocio de almendras, sobre lo que factura: “Cada kilo vale 6 euros y este año recogeremos 1 millón"

Las claves nuevo Generado con IA La empresa Agro Water Almonds S.A (AWA), situada en Lleida, dedica 1.000 hectáreas a la producción sostenible de almendras, empleando diferentes sistemas de recogida según el tipo de cultivo. Este año, AWA prevé recoger cerca de un millón de kilos de almendras, vendiendo el 60% de la cosecha a 6,20 euros el kilo, lo que supone ingresos de hasta 6 millones de euros. La recogida de almendras involucra más de 50 trabajadores y el uso de tecnología como cabalgadoras y máquinas paraguas, además de sistemas de riego por goteo con nutrientes personalizados. El precio de la almendra varía según la temporada, alcanzando sus máximos en los meses previos a la campaña de turrón, cuando los productores adelantan sus compras.

Agro Water Almonds S.A (AWA) es una empresa española en Lleida, España; dedicada a la producción de almendras de forma sostenible.

Joan Carles Virgili es asesor de la empresa, y David Pallarés es el general manager. Ambos trabajadores hablaron con el empresario José Elías Navarro en una entrevista donde revelaron cómo funciona este negocio que llega incluso a recaudar seis millones de euros en un año.

Así, explicaron los diferentes sistemas de recogida utilizados y los aspectos comerciales de esta empresa en un año que, como manifestaron, ha sido muy bueno para la cosecha de almendras.

El proceso de recogida

Según explicó José Elías al inicio de la entrevista, la zona de Lleida es especialmente rural. Así, el lugar donde se encuentra la empresa cuenta con hasta 1.000 hectáreas de almendro, lo que les permite tener un alto nivel de producción.

De esta manera, los trabajadores de AWA explicaron que el proceso de recogida, que es lo que corresponde a esta época del año, consta de 3 fases: Recibir la almendra del campo, pelar aquellas que han sido recolectadas con cabalgadora y llevar al almacén las que ya han sido peladas.

Ahora bien, existen diferentes sistemas a través de los cuales recoger almendras dependiendo del tipo de cultivo que puede ser o convencional o superintensivo.

"En los campos superintensivos tienes 2.215 árboles por hectárea y en los campos convencionales unos 330 árboles por hectárea", comentó David Pallarés.

Una cabalgadora recogiendo almendras. YouTube (@Jose_Elias_Navarro)

Así, existe el método con paraguas que incorpora una peladora para el cultivo convencional o con cabalgadora que simplemente recoge las almendras en los cultivos superintensivos y luego deben ser peladas.

Según comentaron los trabajadores, más de 50 personas trabajan en la recogida de la almendra y cuentan con al menos 3 cabalgaduras y 20 máquinas de paraguas.

La cabalgadora es la misma máquina utilizada en la recogida de uva y de oliva. Esta opera pasando justo por encima de los árboles y recogiendo los frutos secos a un ritmo de 4 o 5 hectáreas diarias.

Por otro lado, el paraguas funciona rodeando el almendro con una tela y sacudiendo el árbol para que caiga todo el producto. "Como es mucho más lento, es posible incorporar el sistema de la peladora", comentó Joan Carles Virgili.

La recogida de almendra utilizando la máquina paraguas. YouTube (@Jose_Elias_Navarro)

Además, Virgili comentó que el riego de los almendros es "gota a gota" y que el agua está equipada con "nutrientes, con comida".

Así, Pallarés comentó que cada 4 hectáreas hay un sector equipado con bombas de abono que "inyectan impulsos y cada impulso es una cantidad proporcional por hectárea".

"Ha sido un buen año"

Con esto, Virgili comentó su predicción para 2025 a nivel de rentabilidad: "Yo creo que este ha sido un buen año, estaremos por primera vez, yo creo, cerca del millón de kilos, no llegaremos, pero estaremos en unos 900.000 kilos".

"El 60% de la cosecha lo vendemos a 6,20 euros el kilo y el resto por debajo de eso", comentó. Sobre esto, recalcaron los trabajadores que el precio de este fruto seco varía dependiendo de la temporada.

De izquierda a derecha: David Pallarés, general manager de AWA, y Joan Carles Virgili, asesor de AWA. YouTube (@Jose_Elias_Navarro)

Explicaron que por ejemplo los meses de junio y julio los turroneros comienzan a comprar este producto porque "ya lo tienen que tener en sus almacenes en septiembre", por lo cual el precio sube. Mientras que entrando en el mes de octubre "ya estamos fuera", confesó Pallarés.

José Elías resumió estas cuentas en que "en el campo se van a recoger cerca de un millón de kilos y se pagan alrededor de 6 euros el kilo, así que en estas tierras de AWA salen 6 millones de euros en almendras".