Gonzalo, cura de 24 años: "Cobramos menos de 1.100€ al mes, pero no pagamos alquiler y no tenemos hijos que cuidar"

Las claves nuevo Generado con IA Gonzalo Portillo, de 24 años, es el cura de la parroquia de Santiago el Mayor en Totana (Murcia) y forma parte de la Diócesis de Cartagena. Afirma que los curas cobran menos de 1.100 euros al mes, pero no pagan alquiler, ni suministros, y no tienen hijos a su cargo. El sacerdote explica que sus ingresos están destinados principalmente a los demás y que viven con un sustento mínimo, siendo los gastos cubiertos por la parroquia. Gonzalo decidió ser sacerdote tras sentir una vocación religiosa desde joven y destaca que su realidad es muy diferente a la de la mayoría de jóvenes españoles en cuanto a vivienda y empleo.

Gonzalo Portillo es el cura de la parroquia de Santiago el Mayor en Totana (Murcia). Sólo tiene 24 años y ya forma parte de la Diócesis de Cartagena. Cuando iba a empezar bachillerato, a diferencia de todos sus compañeros del instituto, optó por entrar al seminario menor y explorar su vocación religiosa.

El denominado "cura más joven de España", aunque él mismo puntualiza que es posible que haya habido otra ordenación posterior a la suya "con alguien más joven", ha revelado una de las principales dudas que rodean la profesión de párroco: ¿Cuánto cobran?

"Cobramos menos de 1.100 euros al mes, menos que el Salario Mínimo Interprofesional, pero nosotros no pagamos alquiler, ni la luz ni el agua y no tenemos hijos que cuidar", ha manifestado en una entrevista con el podcast La pura verdad, donde también ha abordado otros temas como el colectivo LGTBI, la masturbación y la evolución de la Iglesia.

"Los gastos son de la parroquia"

En cuanto a su remuneración, Gonzalo subraya que los curas viven en la parroquia y que los gastos "son de la parroquia". Por eso, aunque no aclara exactamente lo que cobra, sí argumenta que sus ingresos están destinados para los demás, ya que "un sacerdote no vive para sí mismo, sino para entregar".

Eso sí, relata que lo que gana sí puede ser utilizado para un capricho o para irse a cenar en un momento determinado, pero que su sueldo no es para él, sino para disponer de un sustento mínimo y para ser de utilidad para los demás, en concreto para "sus hijos espirituales y la gente con necesidad".

Por otra parte, el cura señala que el sueldo asciende si se cumplen estos requisitos: ser un sacerdote que está a cargo de varios pueblos (y cubrir así los gastos de gasolina), ser profesor en el seminario o ser un obispo, aunque el entrevistado desconoce cuánto dinero perciben.

De este modo, este joven párroco vive en una realidad muy diferente a la de la mayoría de jóvenes españoles, quienes buscan con ahínco un trabajo estable y una remuneración suficiente para emanciparse y acceder a una vivienda, cuyos precios están disparados. De hecho, según Idealista, el precio de la vivienda usada cerró el mes de octubre con un aumento interanual del 15,7%.

¿Y por qué decidió convertirse en cura? Gonzalo revela que se crió en una familia cristiana y que cuando estaba en el colegio empezó a sentir que "Dios lo llamaba para esta vocación".

Durante su adolescencia, narra, aparcó el tema de la vocación, pero el llamado para dedicarse a la Iglesia siempre estuvo presente. Por eso, cuando tenía alrededor de 16 años, ingresó dentro de la institución de la Iglesia Católica para formarse y cultivar su interés sacerdotal.