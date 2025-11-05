Jaime, inversor con más de 800 propiedades: “Si me compro un piso a 100.000€, cada año que pasa vale 10.000€ más”

Las claves nuevo Generado con IA PropHero gestiona inversiones inmobiliarias en cinco países, con más de 800 propiedades adquiridas y 2.000 clientes. El auge de la inversión en vivienda se atribuye a la alta demanda y al turismo récord, convirtiendo el sector en una opción rentable. Jaime Gil, CEO de PropHero en España, recomienda crear una sociedad patrimonial para gestionar activos y aprovechar ventajas fiscales. Para empezar a invertir en inmuebles, Gil sugiere contar con entre 40.000 y 50.000 euros y destaca la importancia de consultar con bancos.

PropHero es una empresa inmobiliaria presente en 5 países, con más de 800 propiedades compradas y con más de 2.000 clientes a quienes les gestionan sus inversiones en vivienda.

Actualmente, este tipo de inversión ha experimentado un importante auge, a consecuencia de la alta demanda de vivienda y el turismo récord en los últimos años. Así, muchos lo consideran un sector relativamente rentable en el que comenzar a invertir.

De esta forma, Pablo Gil, cofundador y co-CEO, y Jaime Gil, CEO en España, hablaron en el pódcast Tengo un Plan, cómo es invertir en inmuebles desde su empresa y cuánto dinero es preciso tener en el banco para entrar en este mundo.

La sociedad patrimonial para invertir

A modo de contexto, una sociedad patrimonial es una entidad cuya actividad principal no es realizar operaciones comerciales sino más bien administrar y gestionar un patrimonio. Es decir, lo que hace PropHero.

Por lo general, este tipo de sociedades se utilizan para gestionar grandes patrimonios, por ejemplo, inversiones, porque, al separar la gestión del patrimonio de la actividad empresarial, ofrece grandes ventajas a nivel fiscal.

De izquierda a derecha: Jaime Gil, CEO de España de PropHero, y Pablo Gil, co-fundador y co-CEO de PropHero YouTube (@tengounplanpodcast)

Ahora bien, Jaime Gil lo definió como "un concepto abstracto", simplificando la definición a que "es una Sociedad Limitada con unas características para tener ventajas fiscales".

"A lo que tiene que aspirar cualquier emprendedor es a tener una sociedad o un holding arriba, abajo tu actividad económica, por ejemplo tu carnicería, y al lado una sociedad que salga del holding donde tengas tus activos", continuó exponiendo Jaime Gil.

De izquierda a derecha: Sergio Beguería y Juan Dominguez; Pablo y Jaime Gil YouTube (@tengounplanpodcast)

Esto es útil porque permite separar los riesgos, tener todo el dinero protegido e "intentar buscar ventajas fiscales".

El inversor señaló que la lógica detrás de esto radica en que para invertir es preciso tener un plan y este "triángulo dorado", como lo denominó Gil.

Comenzar a invertir

En esta misma nota, el empresario compartió su creencia de cuándo es mejor comenzar a invertir: "Yo te voy a dar un dato o un motivo para que inviertas hoy, mañana o pasado", comenzó.

"¿Cuánto vale un inmueble a tipo de inversión? 100.000 euros. Hemos dicho que una revalorización media en el país en los últimos 3 años es un 7%", señaló Gil.

Con esto, siguió su cálculo manifestando que "está un inmueble a 100.000 euros, la media de revalorización ha sido del 7% en los últimos 3 años y, vamos a seleccionarlo mejor, un 10% de revalorización".

"Si yo me comprara un piso hoy de 100.000 euros, de media, el año siguiente valdría 110.000 euros, es decir, que cada año que pasa, de media, mi inmueble vale 10.000 euros más. Cada mes que pasa mi piso vale 800 euros más hoy", continuó exponiendo el empresario.

De izquierda a derecha: Jaime Gil, CEO de España en PropHero, y Pablo Gil, co-fundador y co-CEO de PropHero. YouTube (@tengounplanpodcast)

De esta forma y tras realizar los numerosos cálculos, la realidad es que con esta inversión inmobiliaria cada mes se generan 800 euros: "Cada mes que pase acuérdate que estás palmando 800 euros".

Así, plantearon la cuestión que presentan los inversores al recomendar entrar en este mundo: "¿Qué estás haciendo con ese dinero ahora?".

La realidad es que Jaime y Pablo Gil no son los únicos que critican "tener ese dinero parado en el banco", ya que, esto básicamente hace que pierda su valor.

Con esto, definieron este tipo de inversiones como "una manera de eficientar tu dinero y tu patrimonio, hay que pasar a la acción, no puedes pasarte toda la vida buscando en Idealista o Fotocasa, pero ¿tú te crees que nos vas a ganar a nosotros y que vas a llegar más rápido?".

"Lo importante es invertir en la ubicación adecuada, en el producto adecuado, en el tipo de inmueble adecuado, así sí que vas a vencer mucho el mercado", comentó Gil. Señalando además que ver esta 'ubicación adecuada' normalmente es cuestión de ver datos y estadísticas.

En resumen, este tipo de inversiones normalmente suponen una revalorización importante que permite obtener una cantidad mayor de beneficio a la invertida y que, además, muchas veces los inversores consiguen grandes descuentos en inmuebles.

Se plantea la verdadera pregunta: ¿Cuánto dinero se necesita para invertir? Jaime Gil recomendó que "yo te diría que tuvieras entre 40.000 y 50.000 euros, para que te gastes como 30.000 euros y que tengas un margen de seguridad en caso de que te pase cualquier cosa".

"Yo creo que cualquier persona que tenga 30.000 euros y aunque tuviera menos debería de estar yendo al banco", explicó el empresario.

Así, señaló para todo aquel aspirante a inversor inmobiliario, que lo más importante es primero "hablar con los bancos" y después partir de allí para entrar en este mundo de la inversión.