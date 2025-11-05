Elena, dueña de una empresa de colchones: "Vendemos hasta 150 colchones al mes y facturamos unos 700.000 euros al año"

Imagen generada por IA de un hombre recibiendo un colchón y una imagen de Elena Fernández. Gemini

Con el auge del mercado electrónico, esto ha abierto una gran posibilidad de acceder a una serie de productos que antes no era tan fácil de conseguir o cuyo público tenía que conformarse con lo que encontraba en su barrio.

Así, en el caso de productos tan básicos como muebles o colchones, ahora es posible encontrar todo un abanico formas, comodidades y calidad con tan solo un clic.

Eso es precisamente lo que vio Elena Fernández cuando en 2017 creó Morfeo, una empresa dedicada a la venta de colchones premium así como accesorios y muebles de cama como canapés o almohadas. Un negocio donde gozan de gran éxito.

El negocio de los colchones

El comercio electrónico en España ha experimentado un crecimiento notable en la última década, impulsado por la digitalización, el acceso masivo a Internet y los cambios en los hábitos de consumo.

Cada vez más consumidores realizan sus compras online, atraídos por la comodidad, la posibilidad de comparar precios y las opciones de entrega rápida, lo que ha convertido al e-commerce en un canal clave para retailers y marcas de todos los sectores.

Dentro de este contexto, la industria del descanso y los colchones ha vivido un auge particular en las ventas online.

Marcas tradicionales y nuevas startups han apostado por vender directamente al consumidor a través de sus tiendas digitales, ofreciendo modelos que se entregan enrollados y comprimidos, facilitando la logística y experiencia de compra.

La transparencia en precios, las pruebas de producto en casa y las garantías extendidas también han ayudado a convencer a los compradores de dar el salto a la compra digital de un producto que antes se compraba casi exclusivamente en tienda física.

Un caso así es el de Morfeo, una empresa de venta online de colchones fundada y dirigida por Elena Fernández.

"Nacimos en 2017 y previo a eso no tenía ni idea de e-commerce ni de productos de descanso. Venía un poco de la parte financiera y de marketing, ventas de productos de telefonía, VPNs, etc...", aseguraba Fernández en Youtube (@Pymeros).

Eso sí, el concepto era claro desde el principio: "Nacimos con la idea de cambiar la forma en la que la gente descansa, lo que hacemos es hacer un producto premium, directamente desde fábrica a cliente, quitando todos los intermediarios y los posibles costes que pueda haber".

Además, la empresaria rememoraba cómo fueron los primeros días cuando fundó su negocio y los diferentes pasos que siguió para establecer su tienda online de colchones.

"Lancé el primer producto mínimo viable, lo testé, vi que funcionaba bien y demás, y claro, ahí vi que se me quedaba corto porque solamente era captación pura, solamente vendía un colchón, con lo cual tenía que captar muchos clientes, entonces no podía venderle al mismo cliente que había captado y fidelizado nada más", indicaba.

"Es súper importante crear esa marca y esa marca con una comunidad, con un mensaje, alinearlo siempre y mantenerse en el tiempo, porque si vas de un sitio para otro al final despistas a tu cliente".

De tal manera, poco a poco consiguió llegar a su clientela, creciendo poco a poco hasta asentarse como el negocio que es hoy en día.

"Mi clientela son personas que están en centros de ciudades, es decir, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, capitales de provincias, que se preocupan por su descanso", señalaba Fernández.

Al ofrecer productos premium, como consecuencia está que sus ingresos son mucho mayores, ajustados al valor y calidad del producto: "Para nosotros el ticket medio y para ser internet es muy alto. Estamos en unos 650 euros".

Esto causa que su facturación se sitúe en 700.000 euros al año. "Lo que más vendemos son colchones, evidentemente también es lo que más margen nos deja", confesaba la empresaria.

Cada vez más compradores confían en la calidad de los productos sin necesidad de probarlos previamente en tienda, y la competencia entre marcas ha llevado a innovaciones tanto en marketing digital como en logística, consolidando a España como un mercado expansión para los colchones vendidos por internet.