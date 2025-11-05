Arrate quedó viuda a los 40 años con 4 hijos, sobre su pensión: “Eran 400€ para pagar comida y estudios, no daba”

Las claves nuevo Generado con IA Más de un millón de mujeres en España dependen de la pensión de viudedad, que de media es 334 euros inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Arrate Aranceta quedó viuda a los 40 años con cuatro hijos y sobrevivió con una pensión de 400-500 euros, teniendo que recurrir a trabajos informales para salir adelante. Las pensiones de viudedad han aumentado en los últimos años, pero siguen siendo insuficientes para cubrir el coste de vida actual, especialmente cuando son el único ingreso familiar. Organizaciones de viudas reclaman equiparar la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional y reconocer la aportación social de estas mujeres.

Más de 1 millón de mujeres en España cobran la pensión de viudedad que, en promedio, supone unos 850 euros, es decir, hasta 334 euros por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En la mayoría de los casos, esto supone el único ingreso de estas mujeres, que muchas veces no contaban con trabajo y deben reinventarse para conseguir mantener a sus familias.

Este es el caso de Arrate Aranceta, que contó a los periodistas de Antena 3 cómo al quedar viuda a los 40 años y con cuatro hijos recibió una pensión que no llegaba a los 600 euros y tuvo que conseguir maneras de subsistir.

"Sin contrato y sin cotizar"

La hija menor de Aranceta tenía siete años y la mayor 19 años, en el momento en que quedó viuda. "Los cuatro estaban estudiando", comentó la jubilada, que ahora tiene 79 años.

La pensión que recibió constaba de "400 o 500 euros y con esto había que alimentar a los cuatro hijos y pagar los estudios; para eso no dan las pensiones", relató la jubilada.

Arrate Aranceta, jubilada y viuda, haciendo cuentas en su salón. Antena 3

Es importante mencionar que el coste de vida en España se sitúa en torno a 1.093 euros mensuales por persona en el año 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Hace 39 años, en 1986, cuando quedó viuda Aranceta, el salario mínimo suponía alrededor de 241,25 euros mensuales y el precio de una vivienda nueva alrededor de los 413 euros por metro cuadrado.

De esta forma, mantenerse con 400 o 500 euros era posible en aquella época, donde el coste de vida era significativamente menor al actual. Sin embargo, vivir con cuatro hijos con esa cantidad de dinero posiblemente era algo más complicado.

Frente a esta situación, la viuda buscó cualquier medio para sobrevivir: "Encontramos trabajos, pues haciendo limpieza en las casas, en los portales, cuidando niños, mayores... sin contrato y sin poder cotizar, siempre dos horas en un sitio y dos horas en otro", señaló.

Arrate Aranceta, viuda y jubilada, en su vivienda. Antena 3

Con esto, reveló que en su momento se llegaron a plantear la posibilidad de que "era economía sumergida, pero no, no lo era propiamente, es una economía de la supervivencia para poder llegar a fin de mes".

Así, Cristina Gómez Díaz, viuda y presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania, declaró a los periodistas de Antena 3 que es necesario que "la pensión mínima se equipare al Salario Mínimo Interprofesional y que se reconozca su aportación a la sociedad".

Esto es porque, además, la pensión de viudedad se va reduciendo con el tiempo, por lo cual hace que sobrevivir cada mes para estas mujeres sea algo prácticamente imposible.

"Las viudas sacamos fuerza de donde no la hay cuando vemos necesidad de trabajo y tenemos hijos a nuestro alrededor", sentenció Gómez Díaz.

Arrate Aranceta, viuda y jubilada, en su salón hablando con los periodistas de 'Antena 3' Antena 3

La realidad es que a lo largo de los años estas pensiones han subido un 6% en general y un 9,1% con cargas familiares en el año 2025.

No obstante, el ingreso mínimo que se puede recibir de estas pensiones es: en caso de menores de 60 años, 662,50 euros mensuales; entre los 60 años y los 64 años, 818 euros mensuales; y con 65 años o más o con alguna discapacidad igual o superior al 65%, 874,40 euros al mes.

Además, por cargas familiares el mínimo que se puede cobrar son 1.127,60 euros mensuales. Con esto, la pensión máxima que puede llegar a percibir una persona, sumando otras prestaciones, en 2025 supone 3.174 euros al mes.

Existen diversos requisitos y condiciones que influyen en la cuantía a percibir por parte de la persona viuda, sin embargo, en muchos casos sigue siendo insuficiente para aquellas mujeres que lo perciben como ingreso único, como es el caso de Arrate Aranceta.