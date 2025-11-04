Ignacio, abogado, advierte de la próxima reforma en las pensiones: "Podrías no recibir hasta 143 euros al mes"

Imagen generada por IA de un jubilado contando su dinero y una imagen de Ignacio Solsona. Gemini

Después de muchos años dedicados a su profesión con gran dedicación y esfuerzo, son muchos los trabajadores que planifican su jubilación para así poder cobrar una pensión jugosa que les permita retirarse de la mejor manera posible.

Por ello, hay que tener en cuenta los diferentes cambios en materia de regulación que pueden afectar de forma directa en las cuantías a recibir.

Así, el abogado Ignacio Solsona se encargó de explicar la próxima reforma al complemento por brecha de género que afectará a todos aquellos pensionistas que han tenido hijos.

Cambios en las pensiones

En España, las pensiones contributivas se calculan en función de las cotizaciones realizadas a la Seguridad Social a lo largo de la vida laboral.

La cuantía depende de la base reguladora y del porcentaje que se aplica según los años cotizados, siendo necesario haber cotizado al menos 15 años para acceder a una pensión contributiva.

Por otro lado, el complemento por brecha de género es una ayuda económica que se añade a la pensión contributiva para reducir la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres.

El complemento se concede por cada hijo nacido o adoptado, y su objetivo es reconocer el impacto que la maternidad o paternidad tiene en la carrera profesional y, por tanto, en la pensión futura.

"En las próximas semanas o meses se reformará el complemento por brecha de género que se reconoce en las pensiones de jubilación por incapacidad permanente o viudedad a todos los pensionistas que han tenido hijos, sean mayores de edad y estén emancipados", aseguraba Solsona en su perfil de YouTube (@laboroteca).

Este complemento suma 35,90 euros al mes por cada hijo con un máximo de cuatro hijos, aunque no podrá cobrarse más de 143 euros de complemento.

"Actualmente se reconoce tanto a hombres como a mujeres sin exigir ningún requisito. Esto podría cambiar en las próximas semanas o en los próximos meses porque el Gobierno estaría barajando una reforma de este complemento", señalaba el abogado.

Este complemento se creó en 2016 y acompañaba a las pensiones de jubilación, incapacidad permanente y viudedad. Sin embargo, únicamente reconocía a las mujeres y los hombres no tenían acceso a este derecho.

"Esto motivó que el Tribunal de Justicia de la U.E. lo declarase discriminatorio", indicaba Ignacio. "Esta sentencia, que provocó también una oleada de reclamaciones en todos los hombres que se habían jubilado desde enero de 2016, supuso un cambio legislativo".

Como consecuencia, el Gobierno se vio obligado a reformar el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social porque era contrario a la Constitución. "De ahí nació el actual complemento por brecha de género. Este nuevo complemento era accesible para los hombres, pero se les exigían unos requisitos que a las mujeres no", aseguraba.

Ante esta situación, el Tribunal de Justicia de la U.E. volvió a dictar sentencia de trato discriminatorio sobre este artículo en mayo de 2025.

"Actualmente estamos en un limbo", apuntaba el abogado. "Este nuevo complemento tiene unos requisitos que han sido declarados discriminatorios contra los hombres, actualmente la Seguridad Social reconoce el complemento a todo aquel que lo pida, tanto para hombres como mujeres, y sin exigir ningún requisito a ninguno de ambos géneros".

Sin embargo, esto parece que cambiará pronto: "Se reformará por parte del Gobierno por dos motivos: el artículo en la Ley General de la Seguridad Social ha sido declarado contrario al derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, esto tiene que reformarse necesariamente".

"Por otra parte, porque el reconocimiento indiscriminado sin hacer distinción entre hombres y mujeres, y sin exigir ningún requisito supone un gasto económico mucho más elevado que el que venía soportándose hasta la fecha".

El abogado Solsona señalaba cómo algunos medios de comunicación han tenido acceso al borrador que promete reformar el complemento por brecha de género con una serie de requisitos tanto para hombres como para mujeres.

"¿Cuáles son los requisitos? Según los medios de comunicación que publican la noticia, estos requisitos consistirían en una carencia en la cotización, concretamente en tener una laguna de cotización: no haber cotizado durante 90 días entre los 9 meses anteriores al nacimiento o adopción del hijo y los 6 años posteriores", contaba el letrado.

"También podría ser posible el acceso si las 24 bases de cotización posteriores al nacimiento o adopción son inferiores como mínimo en un 10% a las 24 anteriores".

Para finalizar, el abogado daba tranquilidad a aquellas personas con una pensión por jubilación, incapacidad permanente o viudedad y estén cobrando este complemento por hijos por brecha de género: "La reforma del mismo no supone que les vayan a quitar el complemento que ya les ha sido reconocido y que están cobrando".

"Las reformas en materia de Seguridad Social no funcionan así. Quien ya tiene el derecho consolidado lo mantiene y la reforma del complemento afectará únicamente a quienes accedan a su pensión a partir de la entrada en vigor de la supuesta reforma".