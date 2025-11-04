Una experta inmobiliaria sobre el precio de la vivienda: “Un piso cuesta 223.129 euros frente a los 189.062 de hace un año”

Las claves nuevo Generado con IA El precio medio de una vivienda estándar de 80 m² en España ha subido a 223.129 euros, frente a los 189.062 euros de hace un año, lo que supone un incremento del 18%. En los últimos dos años, el valor de una vivienda tipo ha aumentado más de 50.000 euros, situándose solo un 5,5% por debajo del máximo histórico de 2007. Madrid y Baleares superan ya los 5.000 euros por metro cuadrado, y todas las comunidades autónomas han registrado incrementos, destacando Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias con subidas superiores al 21%. El principal motivo del encarecimiento es el desequilibrio entre una demanda muy alta y una oferta de vivienda estructuralmente limitada, según la experta María Matos.

Dicen que una imagen vale más que 1.000 palabras. Pero también se puede decir que un dato vale más que todo lo que se diga sobre el precio de la vivienda. Sobre todo en estos tiempos en los que no para de subir.

“Una vivienda estándar de 80 metros cuadrados se oferta de media en 223.129 euros frente a los 189.062 de hace un año”, afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Por tanto, estamos hablando de una diferencia de 34.067 euros. O, lo que es lo mismo, un 18% más cara esa misma vivienda si se adquirió en octubre de este año frente al mismo mes de 2024.

Precio medio en España

Revisando los datos del portal inmobiliario, el precio medio de las viviendas de segunda mano ofertadas en España se situó a cierre del mes de octubre en los 2.789 euros/m2. Por tanto, una vivienda de 80 metros da los 223.129 euros antes citados.

Echando todavía la vista más atrás, esa misma vivienda, en octubre de 2023, tenía un valor medio de 172.700 euros. Por lo tanto, en los dos últimos años se ha incrementado en más de 50.000 euros.

“El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un crecimiento sostenido y de gran intensidad en los últimos años, impulsado por el fuerte desequilibrio entre una demanda muy activa y una oferta estructuralmente limitada”, explica Matos.

Y recuerda que, en la actualidad, “el valor medio se sitúa a tan solo un 5,5% de los máximos históricos registrados en 2007, cuando el mercado alcanzó el punto álgido de la burbuja con una vivienda tipo de 80m² valorada en 236.160 euros”.

En opinión de la experta, “los precios nunca habían estado tan tensionados como en este periodo”, y remarca que es la falta de oferta asequible ”el principal motor del encarecimiento”.

Otro dato a tener en cuenta es que ninguna comunidad autónoma se libra de estas subidas. Incrementos que han hecho, por ejemplo, que el precio medio en dos de ellas (Madrid y Baleares) ya supere los 5.000 euros el metro cuadrado.

“Un hito que las equipara a las principales capitales europeas”, apunta María Matos. Por CCAA, los mayores incrementos se han dado en la Comunidad Valenciana (22,6%), Región de Murcia (21,2%) y Asturias (21,0%).

A continuación, Andalucía (20,2%), Madrid (18,9%), Canarias (18,0%), Cantabria (16,1%), Baleares (15,9%), País Vasco (12,6%), Cataluña (12,5%) y Galicia (11,6%).

Todas ellas con aumentos por encima del 10%. En el resto, las subidas han sido las siguientes: Castilla y León (7,2%), La Rioja (6,0%), Aragón (4,1%), Castilla-La Mancha (3,8%), Extremadura (2,3%) y Navarra (1,9%).