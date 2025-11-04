Un emprendedor de 28 años, sobre su sueldo: "Trabajo 12 horas al día y llego a facturar 20.000 euros al mes"

Las claves nuevo Generado con IA Tobías, un emprendedor de 28 años en Cataluña, trabaja 12 horas al día y su agencia de marketing digital factura 20.000 euros mensuales. A pesar de la alta facturación, Tobías percibe un sueldo de 900 euros y dedica casi todos los días de la semana a su negocio. El emprendimiento juvenil en España es minoritario: solo el 6,2% de los jóvenes crean su propio negocio y el número de autónomos menores de 30 años ha caído un 12% en cinco años. Tobías comparte su experiencia y sacrificios como emprendedor en su canal de YouTube, visibilizando los retos y la dedicación que implica el mundo digital.

En un municipio costero a unos 40 kilómetros de Barcelona vive Tobías, un joven emprendedor de 28 años que representa a una generación de creadores digitales que combinan trabajo, sacrificio y largas jornadas frente al ordenador.

Tobías es cofundador de Eximia Studio, una agencia catalana de marketing digital. Su trayectoria no ha sido sencilla. "Ha sido un camino difícil, pero con constancia lo hemos conseguido", reconoce en su canal de YouTube, donde comparte su día a día como empresario.

Hace apenas un tiempo, luchaba por rescatar a la empresa de la quiebra. Hoy, su agencia factura cifras que no dejan indiferente a nadie.

"Facturamos 20.000 € al mes"

Según datos del Ministerio de Industria, más del 60% de los jóvenes españoles sueña con montar su propio negocio, aunque solo el 6,2% llega realmente a emprender.

En Cataluña, una de las regiones con mayor impulso digital, las startups tecnológicas generan más de 20.000 empleos, pero la mayoría de sus fundadores trabaja jornadas que superan las 10 horas diarias.

Tobías es un ejemplo de esa realidad. "Llevo tres años construyendo en mi largo plazo, aunque aún no me ha venido el retorno", explica.

Su jornada empieza temprano y a menudo se alarga hasta altas horas de la noche. "Estamos facturando 20.000 euros al mes, pero ahora mismo estoy cobrando un sueldo de 900 euros trabajando 12 horas al día, casi siete días a la semana. Es la parte de emprender que igual nadie te cuenta, nadie te dice", confiesa.

El joven empresario comparte sus avances a través de un canal que ya acumula miles de visualizaciones. Y es que, en España, el número de autónomos menores de 30 años ha caído un 12 % en los últimos cinco años, según datos de la Seguridad Social.

Muchos, como Tobías, apuestan por el mundo digital para construir su propio camino. "Emprender es eso: sacrificar tus tardes, noches, fines de semana, tus vacaciones por construir tu futuro", resume con naturalidad.

"No sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero lo hago. Y al final, eso es lo importante", confiesa finalmente el emprendedor catalán.

Lo cierto es que en España, el emprendimiento y el trabajo autónomo entre jóvenes sigue siendo minoritario y enfrenta varios problemas: la falta de formación y recursos, así como la escasa representatividad entre los autónomos.