Jano (35 años), trabajador de una empresa cafetera: "Facturamos 1 millón de euros vendiendo café por internet"

Jano y una imagen creada con IA de una persona con un tostador de café. Montaje.

Las claves nuevo Generado con IA Jano, de 35 años, es responsable de marca en San Jorge café, empresa que ha pasado de ser un pequeño tostador artesanal a facturar un millón de euros anuales vendiendo café por internet. San Jorge café ofrece unas 10 variedades de café procedentes de países como Colombia, Brasil y Etiopía, y apuesta por un producto con menos de 7 días de tueste. El negocio creció un 400% tras reinventarse durante la pandemia, apostando por el comercio digital y estrategias de marketing online. España es el séptimo país europeo en consumo per cápita de café y el comercio electrónico de bebidas calientes creció un 38% entre 2020 y 2024, impulsando el café de especialidad.

Sea moka, expreso, capuchino o un café de los que quitan el sueño, en España hay algo que no cambia: el ritual de la mañana empieza con una taza entre las manos.

Más del 87% de los españoles consume café a diario, según datos del Ministerio de Agricultura. Cada año se sirven más de 14.000 millones de tazas en bares, oficinas y hogares.

Pero detrás de ese aroma que impregna calles, viviendas y empresas, hay también historias de éxito que tienen que ser contadas.

Un tostador de café diferente

Una de ellas es la de San Jorge café, una empresa donde trabaja Jano, de 35 años, responsable de marca de un negocio que ha pasado de ser un pequeño tostador artesanal a facturar un millón de euros al año vendiendo café por internet.

"Soy el de la marca personal y llevo siendo brand manager de este equipo tan maravilloso desde hace más de 3 años", explica a Sergio Begueria con orgullo en plena jornada de producción.

El café que preparan viaja desde orígenes tan distintos como Colombia, Brasil o Etiopía. "Ahora tenemos unas 10 variedades diferentes de café", cuenta mientras muestra los sacos recién llegados.

En la planta, los aromas se mezclan con el sonido de las tostadoras en marcha. "Tenemos cafés que están muy bien de precio, que salen muy guay para que la gente empiece a iniciar, y luego tenemos cafés que, por ejemplo, estamos vendiendo 100 € los 750 gramos, para que te hagas la idea", explica.

Su filosofía es simple: "El café que prueban no va a tener más de 7 días de tueste. Nuestro propósito es llevar café del bueno a cada hogar del mundo", señala.

El negocio del café

El salto llegó en plena pandemia, que fue cuando decidieron reinventarse. "Es un cambio de mentalidad", recuerda. "Ocurre porque todo el equipo decidió cambiar. Empezamos a probar el tráfico online, a invertir, a aprender", relata.

Ese cambio de estrategia de marca y mentalidad, les permitió facturar un 400% más de lo que se estaba haciendo desde los inicios.

España es hoy el séptimo país europeo que más café consume per cápita y uno de los que más crece en el segmento digital.

Según Statista, el comercio electrónico de bebidas calientes aumentó un 38% entre 2020 y 2024, y el café de especialidad es uno de los sectores que lideran esa tendencia.

La forma de la empresa en la que trabaja Jano lo resume: su fórmula es combinar sabor y cercanía con una estrategia digital atrevida.

"No teníamos ni el dinero ni los recursos. Fue una apuesta al 100%... buscar a las personas adecuadas para que nos ayudaran a generar vídeos, crecer con marketing, con equipo... ¡Y funcionó!", confiesa.