Sara, una joven española en Suiza: "Trabajo de niñera, y mientras estoy leyendo en el sofá cobro más de 30 €"

Las claves nuevo Generado con IA Sara, una joven española, emigró a Suiza en busca de mejores oportunidades laborales debido a los bajos salarios y dificultades para acceder a la vivienda en España. En Suiza, Sara trabaja como niñera, ganando alrededor de 30 francos suizos por hora, lo que equivale a aproximadamente 32 euros, destacando la alta remuneración en comparación con España. A pesar de los altos costos de vida en Suiza, Sara ha mejorado su calidad de vida y combina su trabajo de cuidado infantil con otros empleos para aumentar sus ingresos. La emigración de jóvenes españoles a países como Suiza sigue en aumento, impulsada por la búsqueda de mejores salarios y condiciones de vida, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Con una situación en España marcada por salarios bajos y un acceso a la vivienda cada vez más complicado, no es de extrañar que muchos jóvenes busquen su futuro fuera.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la emigración juvenil no para de crecer, y países como Holanda, Irlanda, y sobre todo Suiza, se han convertido en destinos de referencia por sus salarios altos y la variedad de empleos disponibles.

Sara es un ejemplo claro de esta tendencia. Esta joven española tomó sus maletas y se mudó a Suiza, donde encontró un trabajo que le sorprende por su flexibilidad y buena paga.

El trabajo en Suiza

Según los últimos datos del INE, el sueldo medio en los menores de 30 años en España está entre los 1.100 euros y 1.500 euros mensuales, mientras que conseguir un piso en una gran ciudad supera ya esta cifra.

Es por ello que Sara decidió dar el salto y lanzarse a vivir en uno de los países con mayor sueldo medio, que en general se encuentra entre 4.700 y 7.500 euros, dependiendo del sector.

Y aunque se piense lo contrario, el sector del cuidado infantil en Suiza está bien remunerado: el salario medio ronda de los 25 a 30 euros por hora, según datos oficiales.

Comparado con España, donde una niñera gana entre 8 y 12 euros, la diferencia es abismal. Pero no todo es color de rosa: Suiza tiene uno de los costes de vida más altos de Europa.

El alquiler en ciudades como Zúrich o Ginebra puede superar los 2.000 euros, y el transporte y la alimentación son también especialmente caros.

"Leo en el sofá mientras cobro 30 euros la hora"

Aun así, Sara reconoce que aunque gasta más, su calidad de vida ha mejorado notablemente. Se ha acostumbrado al ritmo del país y combina el cuidado de niños con otros trabajos para aumentar sus ingresos.

"Cuando llegué, ser babysitter era mi trabajo a tiempo completo, pero lo cambié por lo más estable. Todavía tengo como cinco familias que me siguen hablando de vez en cuando para cuidarlos a los niños por las noches, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo", confiesa la joven en su cuenta de TikTok.

La flexibilidad es clave en su día a día: "Mi niño está durmiendo, así que literalmente estoy tirada en el sofá leyendo mientras cobro 30 francos la hora", explica. Al cambio, esos 30 francos la hora equivaldrían a 32 euros.

El caso de Sara no es el único. El número de españoles que emigra sigue creciendo sin pausa. Según el INE, a principios de 2025 ya se había registrado a más de 3 millones de españoles residiendo en otros países, la cifra más alta en años.

Esta oleada responde a la búsqueda de mejores salarios, vivienda accesible y estabilidad, cosas cada vez más complicadas de encontrar en España.