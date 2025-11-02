Muere el torero jerezano Rafael de Paula, figura carismática de la tauromaquia y uno de los mejores capoteros de la historia

Las claves nuevo Generado con IA Rafael de Paula, legendario torero jerezano, falleció a los 85 años. Conocido por su estilo bohemio y extravagante, fue reconocido como uno de los mejores capoteros. Debutó en Ronda en 1957 y recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2002.

El torero jerezano Rafael Soto Moreno, más conocido como Rafael de Paula, ha muerto este domingo a los 85 años de edad, una de las figuras más carismáticas y singulares de la tauromaquia y uno de los mejores capoteros de la historia.

Nacido en Jerez de la Frontera el 11 de febrero de 1940, su nombre siempre ha estado ligado a una vida extravagante, bohemia y con una marcada personalidad, que siempre aplicó en los ruedos y en su vida diaria con un estilo muy personal.

El Ministerio de Cultura reconoció su trayectoria en 2002, cuando le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Coetáneo de Curro Romero, con quien compartió decenas de tardes, debutó en Ronda en mayo de 1957, donde tomó la alternativa tres años después de manos de Julio Robles, con Antonio Ordóñez como testigo.

