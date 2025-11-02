Un jubilado que alquiló su piso para completar su pensión de 1.500€, víctima de okupación: “Me deben más de 10.000€”

Las claves nuevo Generado con IA Ramón Cuesta, un jubilado con una pensión de 1.500 euros, enfrenta una deuda de 10.000 euros debido a inquilinos que dejaron de pagar el alquiler. Los inquilinos, una pareja joven con hijos, prometieron irse al finalizar el contrato, pero dos años después siguen en la vivienda. A pesar de tener una relación cordial con los inquilinos, Cuesta descubrió que estaban ocupando ilegalmente su propiedad y llevó el caso a la justicia.

Muchos jubilados, llegada la hora de recibir su pensión, buscan maneras de complementarla con un ingreso extra. En vista de que algunos son propietarios de más de una vivienda, alquilar una de estas muchas veces parece una buena opción.

Ramón Cuesta, jubilado, tuvo esa misma idea, pero se encontró con la mala fortuna de que sus inquilinos dejaron de pagar el alquiler, por lo cual ahora tiene que utilizar su pensión para hacer frente a sus gastos y a los de sus inquiokupas.

Así, el desdichado jubilado contó en La Mirada Crítica su tétrica situación y, sobre todo, cómo ha llegado hasta el punto en que la deuda de dichos okupas ha alcanzado los 10.000 euros.

El jubilado explicó que estos inquiokupas "me deben un poco más de 10.000 euros". Además de esto, señaló que su pensión actualmente es de 1.500 euros y con este dinero tiene que costear sus gastos propios y los del alquiler de la otra propiedad.

"Dejaron de pagarme como el cuarto mes de empezar a vivir en el piso", declaró. Añadió que el proceso de dejar de hacer frente al alquiler fue progresivo: "Empezaron poco a poco, poniendo excusas y al final decidimos acabar el contrato".

Incluso, comentó que la relación con esta familia, una pareja joven con hijos, era relativamente buena y cordial: "Yo les ayudaba económicamente si realmente estaban mal, les llevaba comida y nos llevábamos muy bien", recordó.

Sin embargo, a pesar de haberle prometido que "al final del año estaban fuera". Llegó la fecha límite para abandonar la vivienda y los inquilinos no se fueron, a pesar de que el contrato de alquiler, como explicó Cuesta, ya estaba finiquitado.

"Me dijeron que estaban buscando un piso, que me avisarían y ya marcharían cuando encontraran algo", comentó. Pero dos años después siguen allí.

Sobre el perfil de estos inquiokupas comentó que "ella no llega a 30 años y él no llega a 40 años". "Están rehaciendo su vida y supuestamente vienen de otro matrimonio... pero resulta que era todo mentira", contó el jubilado.

La realidad es que esta pareja entró a vivir al piso, según contó Cuesta, sin los niños: "Estaban casados, metieron a los niños después y ya no hay quien los saque de allí", comentó en un suspiro.

En cuanto el jubilado descubrió que sus inquilinos realmente pretendían okupar su piso, llevó el caso a la justicia esperando poder recuperar su vivienda. No obstante, en este punto también se llevó un golpe de desdicha.

"No solo no dijeron nada, sino que me sacaron de casa, yo ya estaba en la casa haciendo limpieza y me sacaron", manifestó Cuesta.

La realidad es que casos como el del jubilado son más comunes de lo que parece, motivo por el cual muchos propietarios temen alquilar sus viviendas o no alquilan a familias, ya que al tener hijos es más fácil que se les considere población vulnerable y recuperar la vivienda es más complicado.