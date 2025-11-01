Pascual Ariño, propietario de 16 pisos: “Vivo en Andorra, porque aquí mi tramo de IRPF es del 10%, en España era del 54%”

Las claves nuevo Generado con IA Pascual Ariño, expolicía y propietario de 16 pisos, reside en Andorra por ventajas fiscales, pagando un IRPF del 10% frente al 54% en España. Ariño alquila sus propiedades por habitaciones, siguiendo una estrategia de comprar inmuebles por debajo del mercado, reformarlos y maximizar su rentabilidad. El inversor gestiona sus propiedades desde Andorra, apoyándose en un equipo para resolver problemas locales, y complementa sus ingresos con cursos y eventos sobre inversión inmobiliaria.

El auge de los 'gurús' de la inversión inmobiliaria ha generado una nueva clase de empresarios que se dedican a comprar inmuebles, reformarlos y alquilarlos generalmente por habitaciones, lo que les permite vivir de este ingreso secundario.

En medio de una crisis de vivienda, estos profesionales suelen compartir sus consejos y estrategias que les han permitido llegar a este nivel de solvencia económica y ser propietarios de una gran cantidad de pisos.

Pascual Ariño es uno de estos inversores que, viviendo en Andorra por motivos fiscales, ha conseguido el éxito en el mundo de la inversión inmobiliaria. Así lo contó en el programa Equipo de Investigación.

De policía a inversor

Pascual Ariño es un expolicía de 38 años que actualmente vive en Andorra gracias al dinero generado de sus propiedades.

El experto comenzó revelando que lo que más le resulta atractivo a la hora de comprar un piso es "comprar por debajo del precio de mercado, o sea, comprar con descuento y luego que sea muy rentable para el alquiler".

Muchos de los pisos que compran este tipo de empresarios siguen esta filosofía: comprar barato para sacar rentabilidad. Por esto muchas veces compran viviendas que necesitan reformas o, incluso, que están okupadas, ya que su precio está por debajo del valor real del inmueble.

Enseñó uno de los pisos de los que es propietario en un barrio residencial de Alicante y que alquila por habitaciones. Así, por ejemplo, explicó que "esta habitación antiguamente era un salón".

Pascual Ariño, multipropietario que vive en Andorra. laSexta

Este piso Ariño lo compró con tres habitaciones y con la reforma convirtió el salón en otra habitación: "Este piso me costó solo 50.000 euros y se alquila en 1.300 euros al mes en total", desveló.

A modo de comparación, una vivienda de 80 metros cuadrados en Alicante puede llegar a costar 209.600 euros, según datos de la plataforma inmobiliaria Idealista. En otras palabras, el inversor consiguió un importante descuento en dicho inmueble.

Además, este piso está equipado con "un aseo para los cuatro inquilinos" y una cocina que "intentamos que esté equipada con dos neveras grandes", expuso el inversor.

El piso está siendo alquilado a estudiantes, lo cual, como fue explicado con anterioridad, es muy común ya que "la mayor ventaja que tienen los estudiantes es cuando tienen padres que son solventes".

Habitación, antes un salón, del piso que alquila Pascual Ariño en Alicante. laSexta

Añadió que, como propietario, en el caso de que algún elemento del piso deje de funcionar o se rompa, es él quien debe hacerse cargo; sin embargo, explicó que "yo vivo en Andorra, entonces tengo gente en mi equipo que me ayuda con este tipo de cosas".

Respecto a por qué decidió mudarse a Andorra, recalcó que, además de que "me gusta vivir allí", la realidad es que el principal motivo es la parte fiscal, por lo cual es conocido este país.

"Una parte importante es la fiscal, que en España mi tramo del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) estaba en 54% y allí como máximo se paga un 10%", comentó Ariño.

A modo de contexto, los tramos del IRPF en España son progresivos, por lo que dependiendo de los ingresos que reciba la persona se le aplica un porcentaje. Es decir, que mientras más altos sean los ingresos, mayor será el porcentaje.

Pascual Ariño en la cocina de su vivienda alquilada en Alicante laSexta

En Andorra, a pesar de que también es progresivo, hasta los 24.000 euros no se paga este impuesto y el tipo impositivo es muchísimo menor. Para ilustrarlo, en España el tipo máximo aplicable es de 47%, mientras que en Andorra es de 10%, como expresó el inversor.

Por este motivo, muchos españoles deciden mudarse a este país, sobre todo si son poseedores de rentas muy altas, ya que, pagan muchos menos impuestos y al estar cerca de España, pueden mantener sus negocios en el país.

En el caso de Ariño, mantiene sus rentas en España y además tiene como ingresos adicionales cursos online y distintos eventos sobre cómo invertir en el mundo inmobiliario.