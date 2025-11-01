Pablo Pareles: “En España nos gastamos 166 euros al año en ver pelis y series. Una póliza de decesos sale a 154 euros”

Las claves nuevo Generado con IA El coste medio de un funeral en España es de 5.500 euros, mientras que un seguro de decesos puede evitar este desembolso emocionalmente impactante. El seguro de decesos en España cuesta aproximadamente 154 euros al año, menos de lo que muchos gastan en entretenimiento anual. Las provincias más caras para contratar un seguro de decesos son Segovia, Madrid, Lérida y Gerona, con precios que superan los 7.000 euros. Incluso en provincias con precios elevados, el coste del seguro de decesos es más económico que el de un funeral en esas localidades.

En la festividad de Todos los Santos, los cementerios se llenan de flores en recuerdo de los seres queridos. Un gasto que, de media, está sobre los 50 euros, aunque depende de la composición floral. Desembolso que, año tras año, sube.

Pero más allá de este coste, hay otro que es mucho más elevado, y tiene que ver con los gastos que conlleva el decir adiós a un ser querido. Hablamos de una media de 5.500 euros. Para que no sea tan gravoso, hay familias que contratan el conocido como seguro de decesos.

“El seguro de decesos no sólo protege económicamente, sino que evita que las familias se enfrenten a un desembolso medio de unos 5.500 euros en un momento de máximo impacto emocional”, afirma Pablo Pareles, director de Roams Insurtech.

Cuánto cuesta el seguro de decesos

Según el experto, “en la práctica, el consumidor paga poco más de 12 euros al mes por el seguro de decesos, con la tranquilidad añadida de tenerlo todo gestionado y cubierto”. Es más, apunta a que “en España, nos gastamos 166 euros al año en ver pelis y series. Una póliza de decesos sale a 154 euros”.

Así, mantener un seguro de decesos durante toda la vida cuesta menos que lo que muchos consumidores destinan cada año a entretenimiento, según la correduría de seguros.

Si tenemos en cuenta que este tipo de seguros se contratan a los 45 años de media y acompañan al asegurado hasta los 84 años, el desembolso total durante 39 años asciende a 6.020 euros.

Una cantidad que, a cambio, garantiza un servicio completo ya que cubre los gastos del sepelio y ofrece asistencia jurídica, apoyo psicológico y gestiones administrativas, entre otras coberturas.

Dónde es más caro morir

El precio de un seguro de decesos varía según la provincia. Diferencia que es muy elevada, ya que puede estar por encima de los 2.500 euros.

Las provincias más caras son Segovia (7.553,45 euros), Madrid (7.434,44 euros), Lérida (7.105,88 euros) y Gerona (7.100,21 euros).

En el otro extremo se sitúan Soria (5.026,70 euros), Santa Cruz de Tenerife (5.113,48 euros), Zamora (5.314,90 euros) y Melilla (5.335,46 euros).

Dicho de otra manera, un segoviano o un madrileño pagan hasta un 34% más que un soriano por la misma cobertura.

Sin embargo, incluso en las provincias con precios más elevados, el coste vitalicio del seguro resulta más económico de lo que puede llegar a costar un funeral en estas ciudades.

“En zonas donde estos precios son más altos, como Segovia -por su cercanía a la capital de España-, Madrid o Cataluña, las pólizas tienden a encarecerse, aunque la diferencia sigue siendo moderada frente al ahorro total que ofrecen”, concluye Pareles.