María José, limpiadora de 60 años, sobre su salario: “Ahora mismo cobro 300€ por limpiar tres portales, es muy poco”

Montaje con María José, limpiadora de 60 años, y los utensilios que usa para limpiar. YouTube (@Jaime_Gumiel)

Las claves nuevo Generado con IA María José, una limpiadora de 60 años, revela que cobra 300 euros mensuales por limpiar tres portales, lo que considera insuficiente. El sector de la limpieza está compuesto mayoritariamente por mujeres, pero los puestos directivos son ocupados en su mayoría por hombres. A pesar de ser un trabajo esencial, los salarios medios en el sector de la limpieza apenas alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional. María José considera que su trabajo está infravalorado, a pesar de su importancia y la falta de maquinaria que lo sustituya.

El sector de la limpieza ha estado históricamente liderado por mujeres, en torno al 90% de la plantilla es ocupada por mujeres. Sin embargo, las posiciones directivas, en gran parte, son cubiertas por hombres.

Además, a pesar de ser un trabajo esencial, el salario medio en este sector se sitúa en 1.100 y 1.400 euros brutos al mes, es decir, rozando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y hay una importante falta de relevo generacional.

Así, María José, que trabaja en este sector, habló en una entrevista con Jaime Gumiel sobre las condiciones a las que se enfrenta y reveló si cree que es un puesto de trabajo bien remunerado.

"A veces no tienes ganas"

Según Gumiel, María José lleva siendo limpiadora "toda la vida" y se dedica a limpiar sobre todo portales de edificios y garajes.

Explicó que a nivel psicológico es difícil su trabajo porque "es todos los días lo mismo y hay muchas veces que no tienes ganas, aquí te puedes encontrar cualquier cosa".

María José, limpiadora, en el cuarto de limpieza del edificio. YouTube (@Jaime_Gumiel)

En esta misma nota señaló que cree que es un trabajo que está "infravalorado", pero que "ahora se valora un poquito más, sobre todo desde la pandemia, que tuvimos que trabajar y limpiar".

Incluso, explicó que aunque en los años 1980, 1990 era visto como "lo peor que podrías hacer en la vida", como lo calificó; actualmente "trabajan hasta hombres (...), pero no limpian como nosotras, tienen otro tipo de trabajos".

María José cobra alrededor de 300 euros: "Nosotras no cobramos por horas sino que cobramos mensualmente, yo por ejemplo gano unos 300 euros por los tres portales, pero es muy poco, yo creo que deberíamos cobrar más", confesó.

La limpiadora trabaja alrededor de 4 horas diarias, pero, esto es relativo: "Entro a las 9:00 horas y salgo a las 12:00 horas, pero depende porque hay días que salgo a las 13:00 o si tengo que barrer y fregar las escaleras salgo más tarde", recordó.

María José, limpiadora, en su rutina YouTube (@Jaime_Gumiel)

Gumiel calculó que la media por hora corresponde a 5 euros a lo que María José respondió con una sonrisa que "o menos". Además, agregó que "si haces horas extra, que aquí es muy difícil hacerlas, te puedes ganar 7 euros o por ahí".

Incluso comentó que el sueldo sería algo que cambiaría en el sector de la limpieza: "Que paguen más, porque el salario para todo el trabajo que hacemos, aunque parece que no hacemos nada, lo veo demasiado bajo", manifestó.

Además, declaró que otra cosa que cambiaría sería el horario, ya que, "aquí tampoco tienes un horario fijo, porque depende de ti y de lo rápido que vayas".

La trabajadora quiso enfatizar que su trabajo es uno que considera que hay personas que lo menosprecian; sobre ello expuso que "ahora mismo no hay máquinas que te puedan hacer esto, entonces lo hace una persona".

María José, limpiadora. YouTube (@Jaime_Gumiel)

"Este es un trabajo en el que se pasa frío y que es muy esclavo, que te tienes que pegar unos madrugones para luego acabar temprano, entonces tiene muchas cosas en contra", continuó manifestando María José.

No obstante, declaró que "respeten nuestro trabajo, porque ellos a lo mejor no quieren hacerlo, pero nosotros, la gente mayor, somos las que más estamos haciendo, así que habrá que seguir luchando, porque si yo no lo puedo hacer, lo tiene que hacer otra persona".

La limpiadora recordó la importancia de su trabajo comentando que "yo estoy una semana sin venir y aquí no se puede entrar".

Finalmente, a pesar de todos los 'contras' que expresó la limpiadora, comentó que "yo considero que estoy bien, porque además para la edad que tengo, que yo tengo 60 años, quieres una cosa tranquilita".